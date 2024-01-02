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馬頭圍邨奪命火 鄰居：兒孫剛離開便起火

【明報專訊】馬頭圍邨芙蓉樓除夕發生的奪命火警，88歲獨居姓杜老婦被發現倒斃單位露台，身體多處嚴重燒傷。警方經初步調查，暫沒證據顯示案件涉及刑事成分，將繼續與相關部門調查火警成因。鄰居表示，兒孫與婆婆吃完晚餐，兩人剛離開單位約10多分鐘就發生火警，又稱若知悉 門外有後備鎖匙，可能會救到婆婆。

曾「煲燶嘢」 女兒禁煮食

據悉，杜婦自屋邨落成時已開始居於該單位，育有一對子女。鄰居表示，與婆婆相識數10年，亦有她兒孫電話，有需要時方便聯絡。她形容婆婆「好精靈」，可自行出入大廈，子女亦非常孝順，經常探望。數年前婆婆曾跌傷手，兒子花費逾10萬元，安排她到私家醫院治療。婆婆早前曾「煲燶嘢」致單位冒煙，幸沒有人受傷，其女兒獲悉事件後，即禁止婆婆開火煮食，婆婆開始在外吃飯或叫外賣。

鄰居稱，婆婆約一個月前再跌傷手，兒孫更多日子前來照顧。鄰居續稱，事發當晚兒孫與婆婆吃晚飯後，兩人離開約10多分鐘就發生火警，單位不斷冒煙。鄰居不斷大叫「阿婆快啲出嚟」，初時仍聽到婆婆說話聲音，其後聽見疑似爆炸聲，亦再沒聽到婆婆聲音。鄰居也即時通知剛離開的兒孫，又告訴到場消防員婆婆在單位內。

感情好 鄰居遺憾不知有後備鎖

事後獲悉婆婆離世，且得悉門外有後備門匙，該鄰居說「同婆婆咁多年感情好好，真係幫唔到佢，如知道有後備匙或佢近啲門口，可能我哋幾個會救到佢」。

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