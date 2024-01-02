4元旦嬰搶閘出世 母盼2萬獎勵改每月補貼

女嬰「包包」昨凌晨1時36分於威爾斯醫院順產出生，體重2.86公斤，為家裏第一胎。其父母葉氏夫婦受訪時提到，女兒預產期為平安夜，但延至上周六妊娠已41周，要接受催生。葉太稱，醫生原預計催生過程要10多小時，但最後僅8小時，「覺得（女兒）算惜住我，冇要我痛咁耐」。

稱未生已用逾兩萬 冀為女兒買保險

葉太稱，女兒乳名「包包」，「因為發現有BB嗰陣時，日日食麵包，水都飲唔落」。「包包」為夫婦二人首胎，兩人同樣期望女兒能健康快樂成長，被問及會否再有生育計劃，葉生稱希望追多一個「龍仔」。

早前施政報告推出「新生嬰兒獎勵金」鼓勵生育，向新生嬰兒家庭派發兩萬元。葉太認為奶粉等日用品才是最大消耗，建議參考其他地方改發每月補貼。她又表示懷孕期間已花逾兩萬元，之後可能會用獎勵金幫女兒買保險。

第二、三名出生的「元旦BB」為一男一女，分別在昨凌晨零時32分和零時36分、在瑪嘉烈醫院和瑪麗醫院出生。