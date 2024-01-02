明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

4元旦嬰搶閘出世 母盼2萬獎勵改每月補貼

【明報專訊】踏入2024年，公立醫院於兩小時內迎接4名「元旦BB」。當中重3.07公斤女嬰於昨凌晨零時05分，在瑪麗醫院「搶閘」順產出生。另外，女嬰「包包」原預產期為平安夜，但「延期」出世成為元旦BB，其父母對此感到開心及意外，亦期望她健康快樂成長。

女嬰「包包」昨凌晨1時36分於威爾斯醫院順產出生，體重2.86公斤，為家裏第一胎。其父母葉氏夫婦受訪時提到，女兒預產期為平安夜，但延至上周六妊娠已41周，要接受催生。葉太稱，醫生原預計催生過程要10多小時，但最後僅8小時，「覺得（女兒）算惜住我，冇要我痛咁耐」。

稱未生已用逾兩萬 冀為女兒買保險

葉太稱，女兒乳名「包包」，「因為發現有BB嗰陣時，日日食麵包，水都飲唔落」。「包包」為夫婦二人首胎，兩人同樣期望女兒能健康快樂成長，被問及會否再有生育計劃，葉生稱希望追多一個「龍仔」。

早前施政報告推出「新生嬰兒獎勵金」鼓勵生育，向新生嬰兒家庭派發兩萬元。葉太認為奶粉等日用品才是最大消耗，建議參考其他地方改發每月補貼。她又表示懷孕期間已花逾兩萬元，之後可能會用獎勵金幫女兒買保險。

第二、三名出生的「元旦BB」為一男一女，分別在昨凌晨零時32分和零時36分、在瑪嘉烈醫院和瑪麗醫院出生。

相關字詞﹕元旦BB 元旦

上 / 下一篇新聞