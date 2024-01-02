青衣變電站爆白煙民居跳掣 中電稱電壓驟降無斷電 消防接報多宗困𨋢

中電發言人回覆查詢表示，昨午約3時13分，位於青衣牙鷹洲街的變電站有設備發生故障導致冒煙，自動保護系統已即時隔離故障部分，其間電力供應沒有中斷。事件引致短暫電壓驟降，客戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情况；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電就事故對客戶造成不便表示歉意，工程人員正調查事故原因。

煙數秒消散 警曾封鎖街道

警方昨午3時許接獲多宗報案，指牙鷹洲街變電站傳出爆炸聲，並冒出白煙。警方到場臨時封閉牙鷹洲街，消防破門進入變電站調查，當時白煙已消散，及後中電人員亦到場了解。網上片段及圖片可見，變電站冒出一團白煙捲上半空，但只維持數秒便消散，在附近的街坊紛紛舉機拍攝，未有即時遠離現場。

消防處發言人稱，事故期間共接獲20宗被困升降機報告，以及5宗火警鐘鳴響事故，地區包括葵青、沙田、馬鞍山，事件中無人受傷。事故期間，消防處透過政府新聞處發出新界電壓驟降特別通知，稱正處理相關事故，呼籲受影響市民保持鎮定。機電署稱已要求中電盡快查明成因，4周內交報告。