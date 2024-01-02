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港聞二

餘震不斷難自保 救人成功始展眉 范婉雯難忘土國救災 冀招生力軍

【明報專訊】土耳其去年2月初7.8級地震，本港派隊到當地救援，代表衛生署率隊參與的衛生署顧問醫生（家庭醫學）范婉雯，上周五在北京獲國家衛健委「全國援外醫療工作先進個人」表彰。

事隔10個月，范婉雯憶起當時情景仍忍不住哽咽，稱記得當時餘震不斷，救人之餘很難保障自身安全，故見團隊成功救人後不禁激動哭泣，「我捉住（救援隊）每個人嘅手，感謝佢哋」。她強調是次獲獎非個人榮耀，「一個人的力量是小力量，但很多人的力量就是大力量」，未來盼可推動更多醫護參與人道救援，尤其希望組織骨科及急症科等醫生參加，讓本港救援隊除了搜救，亦可即場治療。

守護隊員身心 傳災場消息傷感

范婉雯上周受訪分享獲獎感受，憶及當時初到災區，見有大廈完全翻側，想到10多米高瓦礫下或有「屍海」時心情沉重，餘震不斷亦令她憂心，當時有其他救援隊搜救犬在搜救過程中遇難，負責守護救援隊身心健康的她，要與本港救援隊分享不幸消息、為他們做心理準備令她非常傷心，可幸團隊其後平安救出4人，令她放下心頭大石及「笑得出」，「我們的營地雖已比較安全，但也有很多裂紋，我們離開（回港）時裂紋已大得可以擺隻腳入去……實在好艱辛，先可以搵到佢哋（生還者）而大家冇事」。

人道支援種類多 如訓練搜救犬

「有心就得」 辦逾10場分享會

她說首次參與海外人道救援，當時衛生署要組隊，自己有為醫護提供急救技巧培訓，便主動舉手參加。她總結經驗後發現，災區醫療援助有很多不同類型工作，如提供通訊支援、為生還者醫療緊急優次分流，故有心便可貢獻自己，並非如很多人想像般要懂得「鋸腳（截肢手術）」才可參與，「甚至只是喜歡訓練狗狗，亦可幫忙訓練搜救犬」，故署方團隊及消防等回港後已舉辦逾10場醫護及學生分享會，盼可「喚起大家熾熱的心」。

盼專科醫生加入 即場救治

范婉雯形容，今次特區救援隊到土耳其主要負責搜救工作，救出生還者後交由當地醫院治療，國家隊則因有骨科、腦外科、兒科及婦產科等醫生，故有資格提供即場救治，故下一步工作便是為特區搜救隊召募更多醫護。

除了香港隊，國家隊去年亦到土耳其救援，惟范婉雯稱今次未有參與土耳其救援的國家代表獲獎，其餘獲獎者都是代表國家參與其他長期援外工作。她稱，國家隊以月甚至年計，到發展中國家為當地人提供眼科、兔唇手術等服務，亦在當地開設中醫診所，形容工作改變生命，十分有意義，盼累積經驗及人才後可效法國家隊。

相關字詞﹕國家衞健委 衛生署 土耳其 范婉雯

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