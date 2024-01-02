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區議員宣誓 李囑肩負國安23條重責 麥美娟：各區經濟組發揮特色 可倡議活動申撥款

【明報專訊】新一屆區議會昨正式上任，470名區議員在政府總部宣誓就職。特首李家超出席儀式致辭稱，區議員須肩負維護國安的重責，「必須齊心協力支持《基本法》第23條立法工作」。各區議會將設立提振地區經濟工作小組，民青局長麥美娟解釋，由於較多市民關注地區經濟發展，各區將按區情和地區特色提出建議，可按需要向政府申請撥款舉辦相關活動。

籲發揮橋樑作用惠民生

區議員宣誓儀式昨早在政府總部閉門舉行，由麥美娟監誓，歷時約一個小時，全部470名區議員宣誓獲確認有效。李家超向區議員致辭時，提出四點要求：必須擁護《基本法》；須肩負維護國安的重責，支持和配合政府完成23條立法，完善維護國家安全的法律制度和執行機制；發揮橋樑紐帶作用，做好「上情下達、下情上報」；亦要解決地區問題，實質改善市民生活。

今屆各個區議會成立「提振地區經濟專責工作小組」，麥美娟稱，由於較多市民關注地區經濟發展，故各區議會成立工作小組討論相關措施。對於區議會要在何時提交建議，她說區議員上任後將馬上展開工作，地區經濟相關工作會持續。她認為今屆區議員熟悉地區，能透過發揮地區特色改善經濟，例如將鄉郊盛事發揚光大，不會要求只能舉行新活動，有信心市民認同區議會建議。

各區KPI有別

麥：為更好服務非跑數

至於會否就區議會提出的建議批出撥款，她稱，區議會可按需要向政府申請撥款舉辦地區活動，當局已簡化程序，並重申區議會沒有審批權和撥款權。

今屆區議會設履職監察機制，有報道稱部分區議會主席進一步為探訪居民次數等訂立績效指標（KPI），麥美娟回應稱，區議會按照各區情況設訂不同工作目標和計劃，不可能完全一致，例如會要求新界區議員探訪鄉村和漁民，強調旨在更好地服務市民，「目的不止要大家跑數」。

被問到有區議員反映向房屋署租用辦事處有困難，麥美娟透露已與房屋局溝通，政府會盡量協助。

多區議程相同 伙關愛隊振經濟

各區議會將於本周陸續召開首次會議，其中油尖旺區議會率先今午舉行首次大會。多區區議會有相同議程，包括籌辦活動推動地區經濟發展及《施政報告》提出的地標「打卡」活動，亦會商討在農曆新年前與關愛隊合作舉行「18區關愛大行動」和「地區大掃除」。

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