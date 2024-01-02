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尖旺吉舖相若疫時 荃灣空置率反升

【明報專訊】通關近一年，旅遊業復蘇不似預期，本港部分核心區域商舖空置率仍高企。據中原（工商舖）董事總經理潘志明向本報提供統計數字，尖沙嘴和旺角兩區去年11月錄得吉舖數量分別為222及390間，與2022年1月新冠疫情期間相若，當時為242和399間，空置率分別維持約9%及8%；民生區空置率甚至較疫下慘淡，荃灣區商舖空置由2.89%增至4.38%（見表）。潘稱，受旅業復蘇緩慢及北上消費潮影響，第四季商舖租金「停滯不前」，預計新一年租金甚至進一步下降，尖沙嘴彌敦道、銅鑼灣羅素街等核心旅遊區舖租或最多再跌一成，民生區舖租或跌兩成。

中原料旅遊區舖租再跌一成 民生區兩成

潘志明稱，去年2月本港與內地全面通關，3月撤除「口罩令」，往後3個月商舖成交明顯增加，租金亦較疫情時上升，長租舖增加，惟第三季起旅業復蘇緩慢，旅客未有特別增長，零售市道疲弱；同時港人北上及外遊增多，民生區街市、餐飲食肆等商舖受衝擊，整體租金與通關初期持平，較疫情時上升三至四成，未及疫前一半。

潘形容現時吉舖消化較慢，部分核心旅遊區空置率輕微改善，下調一兩個百分點，個別民生區第四季舖位空置率則升1個百分點。根據中原工商舖數據，中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角舖位空置率近一年有改善，其中灣仔由去年1月的12.79%跌至11月的5.71%；但若追溯至2022年1月，銅鑼灣和荃灣空置率則不跌反升。

奢侈品舖多轉時裝地產 負租能力弱

而新出舖位業務種類亦與疫前大不相同，潘志明稱原本出售鐘表珠寶的貴價舖現多轉為時裝、地產等負租能力較弱商舖，舖租難提升。他以栢麗購物大道中段舖為例，疫前租金可達20萬，現跌至六七萬，跌幅逾60%。

潘對於新一年租金回升態度保守，認為今年仍是「一個有調整的周期」，需視乎經濟復蘇進度。他說，現時各區空置率仍算高，許多商戶會講價到較低水平才「夠膽租」，若港人北上潮持續，民生區舖租或再跌兩成，即使核心旅遊區一線街道舖租也可能跌約一成。

（通關一年˙系列二）

相關字詞﹕潘志明 舖租 通關

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