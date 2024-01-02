疫下遷彌敦道美容店：通關未助生意 仍靠本地客

深圳客遊海港城為「打卡」不購物

唐小姐主營美容產品，3年前因租金便宜而將店遷至彌敦道，疫情期間主攻本地客源。她說通關後彌敦道多了遊客，但生意額未有明顯增長，如今仍以本地客為主，形容遷至旅遊區如今成了「就番local（本地）客方便，主要服務九龍區居民」。她認為如今遊客較少購物，「好似我哋返深圳，唔會特登買嘢，都係食吓行吓」。

家住深圳的楊小姐與友人上周六來港旅遊，逛彌敦道時在廉署辦事處門前「打卡」。她說有看TVB劇集，看到廉署想起劇中場景，故駐足影相，今次來港是即日來回，主要來拍照，無打算購物，但會去海港城看海景。

同樣住深圳的江小姐攜家人一行5人來港，亦即日來回。江說通關後已來港數次，「要玩的地方都玩完了」，今次主要是購物，認為香港可買到效果較好的藥和化妝品等，5人共最少花費3000元。她認為通關後來港購物方便不少，可用電子支付，不一定要付現金。

崔定邦：爆買時代已過 要製旅遊口碑

崔定邦向本報稱，疫前旅客數目一年達5000萬人次，剛過去的一年僅3300萬人次，期望兩三年內追回，但現已不是高客量「爆買」的時代。他續稱，旅客量恢復步伐與交通運力有關，例如東北及華東等地的長途客不會即日來回，「起碼玩番三日兩夜，消費額咪高」。他強調旅客無分高低消費，最重要是要營造香港旅遊的口碑。

（通關一年˙系列二）