彌敦道一年前拉閘舖 近七成重開 栢麗大道珠光氣減 夾公仔店進駐

明報記者 楊晨

彌敦道新舖多藥店服裝店

本報曾在通關前後兩度走訪彌敦道統計吉舖，首次於前年12月底統計，自旺角匯豐大廈至尖沙嘴帝國酒店的兩邊地舖中，最少有82間關門或招租，另有8間臨時舖；去年3月底即全面通關後，該些吉舖及臨時舖不足三成重開。記者上月19日再度走訪，發現上述吉舖有近七成重開，惟佐敦段再多最少4間吉舖。新開店舖多藥店、服裝店、食肆，尖沙嘴帝國酒店附近有數間藥店進駐。

尖沙嘴栢麗大道拉閘舖位亦由前年底29間減至14間，但不少出售鐘表珠寶等貴價品的商舖已退場。對比2021年2月Google Map街景，其中南端頭4個舖位原是周生生四連舖，如今貼上招租廣告；六福珠寶、萬福珠寶等經歷3年疫情後皆撤離栢麗大道（見圖），曾駐紮大道10多年的裕華國貨原舖位亦已空置，貼出「本店已遷往佐敦道總店」告示。

相比彌敦道其他地段，栢麗大道商舖門前空間格外寬敞，但如今縱是周末，人流仍較尖沙嘴海傍、海防道等鄰近街道疏落。栢麗大道一家去年10月開張的服裝店職員林小姐說，知道大道曾很旺，但現時「生意差，條街靜，完全睇唔到個『旺』字」，其店許多商品已半價出售，但不少顧客仍會講價，生意慘淡。

栢麗服裝店：入夜幾無生意 日日打折

另一服裝店亦在清貨促銷，不少商品售價50元。該店由土瓜灣遷來，負責人黎小姐說，通關後生意些微上升一兩成，勉強「捱到租」，惟港人紛紛北上，「入夜後就幾乎無生意」，現時已無內地客光顧，多為尼泊爾等東南亞遊客。黎透露，其店清貨後會入新款式，但如今拿貨後就要打折出售，「貴少少啲人就唔賣」，基本上「日日打折」。

夾公仔舖稱多泰韓客 創業門檻低

栢麗大道新開了兩間夾公仔舖，其中一間開業較久，該店黎先生稱生意額較通關前升三四成，且多了外籍遊客，最多是泰國及韓國客，人均花費約300元。他說現時經濟環境差，實體店面臨網購衝擊，但夾公仔難被線上遊戲取代，且創業門檻低，開店後可透過出租機器模式營業，許多年輕人會伙同三五好友一同開店。

商界倡多辦大型活動刺激消費

邵家輝認為，復常後尖沙嘴、旺角等旅遊區已較旺，租金亦有提升，銅鑼灣吉舖情况依然，反映業界普遍仍在觀察中。他說，消費疲弱亦受整體環球經濟影響，目前各業仍處於「啱啱開始轉變」，而本港樓市、金融、服務、出口皆疲弱，市民消費意欲自然降低，內地亦面對相同問題，故旅客消費能力不如疫前。中原（工商舖）董事總經理潘志明說，現時自由行客多到本地小店「打卡」、到民生區感受氣氛，較少消費，而港人外遊普遍，進一步打擊市道，建議政府派消費券、多搞大型活動，透過不同類型支援刺激消費。

（通關一年˙系列二）

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