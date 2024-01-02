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社協倡增住院舍資助 關注感染集中九龍

【明報專訊】有長者去年留醫公院期間確診耳念珠菌，日後入住院舍需住較昂貴的單人房隔離。翻查醫管局新聞稿，去年公院有逾百宗耳念珠菌個案，多間病房曾現爆發群組。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，耳念珠菌個案主要集中九龍區醫院，關注院內需否更密集清潔以防交叉感染，又認為如病人出院需入住院舍，政府應向院舍提供額外資源照顧院友，建議考慮資助較高級別私營或資助院舍，為感染該菌長者提供牀位。

據衛生防護中心資料，耳念珠菌屬多重耐藥真菌，抗藥性一般比其他念珠菌高，病情輕重則視乎感染部位及病人整體健康狀况，最嚴重可奪命。​它主要透過與患者直接接觸、間接接觸受污染環境，或在醫療機構和長期住宿設施中人與人之間傳播。

醫管局回覆本報稱，一直關注耳念珠菌情况，制定相關感染控制指引，現時各公院會採取風險為本策略，主動為較高風險住院病人篩查，自2019年6月本港出現首宗海外輸入耳念珠菌個案起至去年10月底，該局檢測到逾600宗耳念珠菌帶菌個案，約98%無感染徵狀。

醫管局稱醫護會因應病人臨牀情况適時跟進，如病人感染，醫生會處方藥物治療，如只是帶耳念珠菌而無感染徵狀，醫護會按指引在病人住院期間實施接觸傳播防護措施，以減院內傳播風險。

質疑港偏向清零 未思病人影響

彭鴻昌稱，相比內地與美國採用「共存」策略應對耳念珠菌，本港目前更偏向「清零」，「總之就是一發現、隔離，然後就再追蹤，再發現，接着就集中隔離處理」，沒考慮對病人及家屬在健康、情緒、經濟及社交等方面的負面影響。

相關字詞﹕安老院 醫管局 醫院 公立醫院 耳念珠菌

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