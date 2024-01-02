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翁留醫染耳念珠菌 家人代覓院舍始知 侄女嘆需住單人房財絀 九中聯網：已提供合適治療

【明報專訊】「入院的時候沒有菌，現在出院有菌，又要趕出院。」72歲基層長者煥叔去年8月外出飲茶，回程因天雨路滑跌倒，撞傷頭部昏迷送往伊利沙伯醫院，留醫神經外科病房，約兩周後確診感染耳念珠菌。侄女阿媚稱煥叔最初轉送隔離病房時，家人不知他染耳念珠菌，質疑醫院未及時告知，直至她為煥叔尋找安老院才知他帶該菌，因具傳染需入住院舍獨立房間，要付額外住院費，經濟上吃力。煥叔目前留醫九龍醫院，院方已通知可出院，但家人未找到合適院舍。

聯網：團隊可更主動加強溝通

九龍中醫院聯網發言人回覆本報稱已詳細檢視事件，認為醫護團隊已提供合適治療，但在病人轉往隔離病房時，團隊可更主動加強與家屬溝通，及時更詳細解釋耳念珠菌資訊以釋除家屬疑慮，會指示病房加強與家屬溝通；九龍醫院一直與病人及家屬緊密溝通，在商討出院後院舍安排提供可行協助，醫務社工會繼續跟進院舍安排。

轉隔離房時 只獲悉「有菌」

阿媚憶述，煥叔去年8月29日入住伊院神經外科病房，約10日後、恢復清醒不久就轉至隔離病房，起初以為因身體狀况較差，短期需特別保護，醫護沒詳述原因，「只是說他有菌，你穿保護衣進去就行」，她當下不知煥叔確診耳念珠菌。

煥叔9月20日轉往九龍醫院，除了兩日返伊院接受腳部手術，至今留醫九龍醫院。阿媚11月初獲院方通知可出院，但考慮到煥叔獨居，受傷後智力及平衡力出問題，希望為他覓得安老院。但尋找院舍時醫護才告知煥叔帶有耳念珠菌。

阿媚曾聯絡10多間私營院舍，大部分稱沒牀位，即使有牀位環境也不理想，若要較光亮及通風院舍，每月要約2萬元，「我覺得會吃力，社工都說可以幫，因為他（煥叔）資產不多，就申請綜援，現在還在找院舍」。她稱煥叔入住獨立房需付額外住院費，經濟吃力。

她慨嘆煥叔昔日活躍，能獨自生活，買菜、散步、飲茶，惟得知因染耳念珠菌，入院舍不可與人接觸和外出，便失去求生意志，日漸消瘦，家人痛心及無奈。

醫院盼盡快出院 暫未覓得院舍

阿媚說醫院每周致電她詢問進度，希望盡快安排出院，但煥叔接受3個療程仍未除菌，令她擔心會否引致社區傳播，「醫生說沒關係，隨時出得院，護士也說如果不是摸他腋下、大腿，不容易傳染」。

九龍中醫院聯網稱，煥叔耳念珠菌入院篩查呈陰性，由於當時伊院神經外科部門有病房出現耳念珠菌個案組群，9月7日為他定期篩查，11日發現帶有耳念珠菌，無臨牀感染病徵，即轉至隔離病房，該院亦發稿公布，醫護有向家屬解釋因感染控制要轉房。伊院和九龍醫院先後向家屬講述探訪耳念珠菌病人需注意事項。

該聯網稱主診醫生10月5日與家屬交代最新情况及商討出院安排，提供院舍名單，亦轉介醫務社工，家屬其後反映因院舍收費問題，暫未能物色到理想院舍；九龍醫院醫護團隊上月29日與家屬會面解釋病人情况和耳念珠菌治療方法。

院方：在家毋須隔離 侄：院舍卻要？

該聯網稱，希望家屬理解帶有耳念珠菌者對公眾健康不會構成危險，毋須強制在家隔離，但需保持良好個人衛生；至於可康復出院但仍帶菌的院舍人士，醫生會在病人出院時處方3個月除菌療程，包括使用含麥盧卡蜂蜜的沐浴露及服用特定益生菌。阿媚質疑「如果返屋企就毋須強制在家隔離，但院舍要單獨隔離，是不是有些矛盾呢？」

耳念珠菌不時在院舍爆發，據防護中心「安老院舍預防傳染病指引」，情况許可下院舍應安排陽性院友住單人房，否則應安排相關院友住同一房或以屏障分隔的區域。

相關字詞﹕基層長者 安老院 公立醫院 耳念珠菌

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