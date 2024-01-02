灣區手記：一肚苦水 ／文：尚東美

但南沙的地理卻又十分獨特，正正處於大灣區9+2的中心點，毗連佛山順德及中山，與東莞及深圳僅一江之隔，從這些城市去南沙，有時候反而比從廣州市中心過去更方便，尤其今年深中通道將開通，屆時來往南沙將更快捷。但另一方面，因為跨市，雖然走高速可能只是十幾分鐘車程，還是需要繳交路費。

有日與一名在南沙做餐飲的朋友聊天，一提到南沙交通，對方便一肚苦水：「交通時間那麼久，怎樣叫廣州市中心的人過去南沙消費？」朋友說，理解南沙尚在發展中，人流相對較少，願意落戶也有做開荒牛的心理準備，然而也會希望在開荒的過程中能看到一些發展上的改變。

「正如你說，東莞、深圳的人過來其實更方便，開車十幾廿分鐘就到，哪為什麼不考慮把他們吸引過來？例如能不能過橋費或高速費，不是說免收，但也可以用月卡或年卡的形式提供一些優惠，令那些地方的人願意過來上班，過來消費吧。」朋友嘆道：「除了餐飲，很多行業都依靠人流，沒人氣又怎興旺？既然明擺着有可以吸引人流的辦法，為什麼不研究是否可行？你總不能把商家招過來之後就撒手不管，如果舊的留不住，新的也不敢來吧。」

文：尚東美