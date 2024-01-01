孫東：測試電子服務採「底線思維」 資科辦把關

資科辦去年11月公布新措施，規定政策局及部門未來推出大型電子服務前，須交資科辦安排的獨立第三方作額外負載及壓力測試。孫昨在無綫節目《講清講楚》稱資科辦將作最後把關，又透露兩周前有一項電子服務因未通過最嚴格的壓力測試而停推。

稱5年引百科企任務艱巨

孫指出，政府以往推出電子服務前主要考慮技術層面，例如1000人使用的系統，設計負荷能力達到數以萬計使用者便足夠，但日後推電子系統時將奉行「底線思維」，了解「系統在什麼情况下不能工作了」。他亦透露政府將借鑑內地省市、新加坡經驗，改革現行制度，例如「建立一個強大的資訊科技部門，統一的監管、統一做」。

此外，政府早前訂立5年內引進100間科企的關鍵職效指標（KPI），其中20間須為龍頭企業，惟有聲音質疑落戶企業大多來自內地。孫東稱，迄今有約30間企業落戶香港，與100間企業的目標「仍有相當大距離」，任務非常艱巨；當局正與亞洲著名企業洽商，透露今年初或會有海外知名企業落戶。他又稱內地企業最了解香港情况，「先來並不奇怪」，內地企業也有世界頂尖技術，人手亦國際化。