李家超：今年全力拼經濟 積極惠民生

李家超在文章稱，去年是香港「疫後全面復常、急起直追的一年」，預期今年是「全力拼經濟、加速謀發展、積極惠民生的一年」，政府正全力準備23條立法，與《港區國安法》「成為有效維護國安的法律系統」。他稱，政府今年亦會就關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任提交立法草案，擬訂有關實務守則，保護能源、通訊、交通運輸、金融機構等網絡的安全。

李家超又稱，政府將繼續提升管治效能，期望各區民政專員作為新一屆區議會主席，能協調區議會、地區「三會」和關愛隊，服務社區並回應市民所需；政府會繼續排解民生憂難、增強發展動能，包括縮短公屋輪候時間和處理劏房問題，並推動本港融入國家發展大局。

陳茂波本月赴達沃斯揚港優勢

財政司長陳茂波同日發表網誌，表示過去一年到世界各地積極招商引資、吸引人才，預告本月將會前往瑞士參與達沃斯世界經濟論壇，向全球政經領袖「介紹本港新優勢」。他說，今年香港將舉辦更多盛事活動，突顯中西文化薈萃和多元包容的文化特色，包括香港馬拉松、香港國際七人欖球賽、Art Basel等。他認為「挑戰愈大、機遇更大」，相信社會同心合力之下，今年香港會更好。