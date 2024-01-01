AI金醫生助長者練腦 藉遊戲分析反應 偵測退化症狀

市建局及黃金時代基金會為舊區院舍引入認知訓練和認知障礙症評估應用程式，以遊戲方式及AI程式監測長者腦部健康，及訓練認知能力。市建局「學建關愛」義工計劃有一批義工會到院舍與長者互動交流，協助他們使用智齡科技。

位於深水埗的順福護老中心現有約50名院友，約八成院友有腦退化等疾病，並需要中高度護理。中心自去年10月起應用「金醫生」，長者在3名「黃金大使」義工協助下玩麻將、「寫大字」等遊戲，以訓練記憶力、執行力、手眼協調、集中力、語言和空間感共6項腦部健康能力。

長者使用應用程式的反應時間、完成遊戲程度等數據，會被收集和上載至雲端系統，並透過AI分析。黃金時代基金會行政總裁黃惠娜舉例，當系統發現長者執行力有提升，便會提供更新版訓練，但若發現其執行力較弱，便會重複相同練習，職員同時可利用後台數據查出原因。

順福護老中心負責人林惠珊提到，以往需憑院舍職員個人經驗和觀察，得知院友是否出現腦退化症狀和其他問題，但有「金醫生」協助後，可更精準知悉院友狀况，並及時轉介理治療師、職業治療師等人員跟進。

黃惠娜透露，院舍負責人將可於數月後在家遙距操控「金醫生」巡視院舍，巡視時負責人和院友都會在「金醫生」的屏幕上互相看見對方，相信可令雙方用得更安心。