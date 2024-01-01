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疑過路領免費飯 八旬翁遭垃圾車輾斃

【明報專訊】紅磡昨日發生奪命交通意外。一名八旬翁疑於民裕街橫過馬路遭一輛中型垃圾車撞倒，捲入車底昏迷，送院搶救不治。據了解，老翁準備過馬路領取飯盒。警方調查後以涉嫌危駕拘捕垃圾車司機。

遭垃圾車撞倒的86歲老翁姓林，身體多處重傷昏迷，救援人員即場為他急救，再由救護車送院，搶救後證實傷重不治。林的親友昨晚帶備香燭冥鏹及生果等物品，在現場路旁拜祭。42歲蔡姓男司機意外後在場協助警方了解事件經過，經初步調查，蔡涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，由警員帶署扣查。

事發昨午12時許，蔡駕駛垃圾車沿民裕街往佛光街方向行駛，駛至民裕街30號興業工商大廈對開時撞倒過路老翁，老翁被捲入車底，其後由救護車送院。警方封鎖部分行車線調查，現場地面遺下血漬，垃圾車尾亦留有老翁的物品，包括行李篋、保溫袋、假牙、染血鴨舌帽及黑皮鞋等。案件由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

距過路處50米 派飯者籲勿心急

現場消息稱，老翁與家人居於紅磡邨，相信當時正準備橫過馬路領取飯盒，他被撞倒的位置，前方約50米是設有交通燈號的行人過路處。在民裕街接近行人過路處路旁、放置小摺枱派飯的鄭先生表示，當時未有目擊事發經過，只見老翁倒臥地上。被問及對事件的看法，他稱「心情就當然不是太好，如果係嚟攞飯」，呼籲有需要人士如欲領取飯盒，宜使用行人過路處過路，「唔好咁心急，唔好衝過馬路」，同時出街不要攜帶大量物品，方便過路。鄭先生續稱，餐廳每日免費派發由有心人捐贈的約180個飯盒，一般價值約35元，餐廳收取有心人每盒25元優惠價，平日與假日派發時間不同，昨午由12時半開始派。

相關字詞﹕危險駕駛導致他人死亡 交通意外 紅磡

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