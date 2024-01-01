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可採自廢木 產量增價格料降

【明報專訊】港大機械工程系教授梁耀彰表示，甲醇主要產自煤炭和天然氣等化石燃料，但現行技術已可由廢棄木材或農作物等生產「綠色甲醇」，碳排放較柴油進一步減少。他稱，一般甲醇的碳排放已較柴油低，但價格較高，故一直未廣泛應用，認為日後若市場大量生產「綠色甲醇」，價格有機會下調，就可大規模使用。

分3類 綠色甲醇碳排最少

梁耀彰表示，甲醇是液體燃料，化學特性與汽油相似，可直接替代汽油，但甲醇與柴油特性「無咁似」，可在柴油中混入約20%而毋須調校引擎，故可用於遠洋船，即使調升甲醇的比例，亦只需調校引擎。儲存方面，梁稱一般運油船亦可運送甲醇至本地油庫儲存，至於另一種新能源氫氣，則需壓縮，過程會造成能量流失，故甲醇在未來得到廣泛應用的潛力較大。

梁續稱，甲醇與氫能一樣，都有「灰、藍、綠」之分，這與生產方式有關，所謂綠色甲醇是指生產過程中的碳排放極低或以零碳方式生產，不過即使是「灰甲醇」，碳排放量亦已低於柴油，綠色甲醇減排幅度更大。

加德士：處起步階段 視乎需求

對於政府研究在港發展綠色甲醇供應，本報向多家油公司查詢。加德士稱，目前甲醇在亞洲區的商業應用仍在初步發展階段，公司會在合適情况下，依據市場需求提供新的能源產品。

埃克森美孚表示，在能源轉型過程中，相信有多種可行的產品和技術幫助改善空氣質素，除甲醇及液化天然氣外，公司鼓勵政府考慮採用生物燃油及再生柴油，作為有效的過渡或替代能源轉型方案，以減低海上運輸的碳排放。

相關字詞﹕綠色甲醇

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