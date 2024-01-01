【Emily】舊制區會曲終人散 陳琬琛《紅河谷》寄意 泛民議員紛告別 有稱續服務街坊

陳琬琛前日喺荃灣一間小學舉行惜別會，約百名居民參與，有街坊落淚慨嘆唔明白點解陳要離任。陳琬琛以區內一棵打風期間倒下大樹作比喻，話事隔數月再生枝葉、逐漸茂盛，並以歌曲《紅河谷》寄意，「人們說你就要離開村莊，我們將懷念你的微笑……你的眼睛比太陽更明亮，照耀在我們的心中」。

廖成利獲老婆預備「老虎仔」蛋糕

黃大仙前區議員、民協主席廖成利上周亦喺議辦告別居民，廖太特別為綽號「老虎仔」嘅老公預備「老虎仔」蛋糕，廖又向街坊派發「廖」字老虎鎖匙扣同工作報告。同屬民協嘅屯門區議員甄紹南就抱住女兒喺議辦外合照告別，感激家人同街坊一直支持，對未能繼續喺議會內跟進屯門南站等地區議題感到遺憾。

朱子洛電話續運作 顏汶羽稱不捨

民主黨油尖旺區議會前副主席朱子洛噚日喺facebook話，工作電話會繼續運作，居民有需要佢會喺能力範圍內幫手，又提到將攻讀法律學位課程，冀日後以法律專業服務大家。沙田區議員鄭仲恒就用「已完」紙條遮蓋議辦招牌嘅「議員」字樣，告別議會生涯。

多名建制派雙料議員亦卸任。民建聯立法會議員顏汶羽喺fb憶述2011年首次當選觀塘區議員，當時無預計可勝出，佢話區議員係首份全職工作，如今離任確有不捨。離任九龍城區議員嘅楊永杰就表示，難以忘記「反對派」上屆區議會「大肆搗亂，癱瘓議會運作」，未來將繼續與區議員做好地區工作。