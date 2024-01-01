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灣區熱搜：復常周年：生活回正軌 心態悄然轉 穗屋苑港人點頭之交疫後變「茶腳」 家中長儲物資

【明報專訊】2023年已經告別，作為疫後復常的第一個年頭，大灣區城市之間人員、經濟、生活、文化等各式各樣交流重回正軌。雖然3年疫情彷彿已逐漸遠離大家，但當時的一點一滴依舊歷歷在目。

明報記者 陳子凌

「記得年初終於通關了，3年多未返回過香港的我坐高鐵回去，在西九龍站，腳才跨過那條代表進入香港境內的黃線，不知怎的就想掉眼淚了。」說起當日回港，曾瑞濱（Shirley）雙眸充滿感慨。

Shirley是祈福集團員工，疫情爆發前，因工作需要會內地、香港兩邊走，「對於內地大部分人都駕輕就熟的各項生活功能都沒有深入體驗，例如支付寶都沒綁定銀行卡，各種網上購物、叫外賣叫車等Apps也不會，當時用不着這些呀」。及至2020年初爆疫，內地與香港宣布封關，Shirley選擇留在廣州，沒有回去香港，「那時候要隔離，往返至少花半個月至一個月，太影響工作，而且以為這種情况最多幾個月而已，沒想到一留便是3年」。

因公較熟疫策 做義工助港籍街坊

因Shirley本身就是祈福新邨業主，留穗期間索性常住祈福，也因此切身體會到其他沒法回港的香港業主，在突發疫情下在內地生活遇到的諸多不便和難題；而工作的緣故，令她可以比較了解內地防疫措施的運作情况，因此決定抽出時間做義工，幫忙公司的防疫工作，也協助祈福的香港業主解決一連串疑難。

幫住客登記核酸、舉辦港人接種疫苗專場、派口罩和防疫物資等，疫情那3年「八九成時間做防疫，都分不清是工作還是義務，一心就是希望能幫到大家」。Shirley記得，初期做核酸，很多老人家不一定懂登記健康碼，需要工作人員手把手教導；也試過在疫情最緊張時上門為港人業主送口罩，「記得有位業主自己一個人住，當時口罩緊缺，很難買到，當收到我們親自送來的新口罩，開心地第一時間戴上，還不停道謝，原來因為沒有新口罩，他只能將舊口罩洗了用、用了洗好幾次」。

送口罩張羅打針 解長者生活疑難

最令Shirley印象深刻的，是2021年內地提供疫苗注射，但每天有名額限制，很多香港業主搶不到。為此祈福醫院設置港人專場，由Shirley等義工協助，以人手登記方式安排港人注射疫苗，「每天早上7時忙到晚上11時，接聽諮詢電話，解答問題，並幫忙預約打疫苗時間」。Shirley說，那時候要整理好所有預約者資料，打印後再交去醫院登記，「我們還會陪一些打完針要留下觀察的長者聊天，讓他們放心些，在聊天過程中，又會發現他們在生活上可能遇到的問題，於是我們又想辦法幫忙」。由於住客好評，祈福醫院當年先後組織了5次港人注射疫苗專場。

除此之外，Shirley也試過幫忙逆向抗疫，「2022年初香港爆第五波疫情，為了幫助香港市民渡過難關，公司領導幾經辛苦找到一批港版藥物，我們迅速成立抗疫支援小組，逐個致電香港業主，詢問他們或在港家人是否需要，登記的香港地址有沒更改，可以在哪收取速遞」。為確保順利，每名業主都要最少打兩次電話確定，「應該前後打了有幾千個電話」。

「無形心靈支持也相當重要」

2022年12月，內地宣布調整防疫政策，去年1月開始香港與內地陸續恢復通關，一切回復正常。「但其實很多事已產生變化，最簡單例子，以前居民之間，以及居民與小區工作人員之間，碰面可能是點頭問好，但共同度過抗疫3年，大家互相幫助，現在有時候遇到一些業主，他們都會很熱情地噓寒問暖，甚至定時相約飲茶，這就是患難見真情吧。」閒談間，Shirley經過小區商場外一處汽車展攤，說：「春節時我們曾經在這裏擺站，派一些應節禮品，都是普通的東西，純粹希望讓疫情沒法回老家過年的業主感受到一些溫暖。很多業主有過來，但不是純粹為禮包，而是想跟我們聊聊天，作為情感的傾訴和共鳴。」望着曾經令自己忙得不可開交的老地方，對於當日投身抗疫，Shirley總結：「有形的物質支援當然很重要，無形的心靈支持和慰藉也相當重要，這是那3年最大的意義。」

復常後這一年，Shirley笑言自己的心態也有了些改變，「現在會覺得，正常不過的生活其實得來不易，要懂得珍惜；也養成了家中總會儲備一些物資以備不時之需的習慣」。至於生活，「就是現在網上買菜、叫車叫外賣，一部電話就可以搞掂，已經樣樣都精通了」，Shirley哈哈道。

相關字詞﹕通關 祈福新邨 抗疫3年 復常 大灣區

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