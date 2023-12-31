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港聞

港聞二

話你知：西洋菜1867年港已有售 香港仔旺角曾有菜田

【明報專訊】長春社高級公共事務經理李少文稱，西洋菜（Nasturtium officinale）在香港一般為熟食，但原產地歐洲則為沙律菜，且歷史久遠。古希臘軍事、哲學和史學家色諾芬（Xenophon）記錄波斯人有食用西洋菜的習慣；西洋菜於英國是原生植物，生長在水流較慢的河中，數百年前英國人在河流採集野生西洋菜食用。歐洲在16世紀中開始種植西洋菜，英國要到1808年才在倫敦附近開始種植。

資料顯示1920年代出任港大生物學系教授的英國植物學家香樂思（Geoffrey Alton Craig Herklots）認為，西洋菜1890年代引入香港種植，早年香港仔、旺角西洋菜街和九龍城都有菜田。不過，李少文翻查1867年出版的The Treaty Ports of China and Japan，當時香港的街市已有售西洋菜，稱為水菜。

戰後衛生為由 市區種須領牌

戰後港府以公共衛生為由，禁止在市區種植西洋菜和蕹菜等水耕農作物，但農民反對，港府改為要向市政局申請牌照才可在市區種植，相關法例在1949年生效。

李少文表示，本港1955年通過《建築物條例》，放寬建築物高度限制，令市區加速發展，最終令西洋菜田在市區消失。

（城市保育）

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