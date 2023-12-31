話你知：西洋菜1867年港已有售 香港仔旺角曾有菜田

資料顯示1920年代出任港大生物學系教授的英國植物學家香樂思（Geoffrey Alton Craig Herklots）認為，西洋菜1890年代引入香港種植，早年香港仔、旺角西洋菜街和九龍城都有菜田。不過，李少文翻查1867年出版的The Treaty Ports of China and Japan，當時香港的街市已有售西洋菜，稱為水菜。

戰後衛生為由 市區種須領牌

戰後港府以公共衛生為由，禁止在市區種植西洋菜和蕹菜等水耕農作物，但農民反對，港府改為要向市政局申請牌照才可在市區種植，相關法例在1949年生效。

李少文表示，本港1955年通過《建築物條例》，放寬建築物高度限制，令市區加速發展，最終令西洋菜田在市區消失。

（城市保育）