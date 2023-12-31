塱原保育西洋菜田 盼挽候鳥生境 內地菜價低本地菜滯銷 農戶嘆或停種

明報記者 馬耀森

「內地供港蔬菜批發價一向較本地菜便宜，本地蔬菜以質素取勝，價格較高但仍能勉強生存。但疫情後本地西洋菜滯銷了很多，近月每日出菜4擔以下，遠低於去年每日10多擔」。河上鄉農戶何太在當地務農逾40年，主要種植西洋菜，她估計疫後本地西洋菜更滯銷，原因是供港西洋菜以包裝取勝，「切好一紮紮，較整齊」，本地西洋菜更難競爭。何太近月已將部分西洋菜田轉為旱田，若情况持續，不排除停種西洋菜。

據何太所知，近年新界西洋菜田愈來愈少，現時新界北只有河上鄉、落馬洲及坪輋仍有小量，當中以河上鄉最大規模；另外大帽山的川龍亦有西洋菜田。

環團推「入田摘菜」推廣水田

長春社獲鄉郊保育辦公室撥款約1200萬元，於河上鄉推行新一輪自然保育管理計劃，由今年10月中至2026年10月中。長春社保育經理許淑君表示，長春社2005年起已於塱原推行保育管理計劃，至今接近20年，與當地農友合作推行各種生境管理計劃，例如種植西洋菜、通菜、馬蹄、慈菇等，讓公眾認識水田農業，以及水田與生物如何共存等。長春社2006年曾調查塱原種植西洋菜的水田面積約10.8公頃，約佔整個塱原約五分之一；現時塱原約37公頃土地已成為自然生態公園，園外的河上鄉約1.1公頃農田種植西洋菜，亦即長春社與農戶合推保育計劃的地點，希望維持水田獨特生境，並承傳河上鄉的生態農業環境。

西洋菜田水淺 小候鳥常駐

許淑君表示，塱原為洪泛平原，以往經常水浸，故農民種植水生農產品如西洋菜、通菜及馬蹄等，形成不同生境，除了濕耕農田，亦有沼澤及淺水池塘，適合各種雀鳥棲息及覓食。而各種水田水深不同，以西洋菜田為例，水深只約0.3米，較細小的候鳥如黃頭鶺鴒、灰鶺鴒、栗耳鵐、白腰草鷸均喜愛於西洋菜田覓食，其他體型較大的鷺鳥如小白鷺及池鷺亦會於此尋食。

許淑君說，塱原的濕耕農田過去主要種植西洋菜及通菜，近年受內地菜衝擊，不少農戶已將濕田轉為旱田，令豐富多樣的濕地生境改變，若當地農戶棄種西洋菜，活躍農田變成荒田，濕地變成乾地，會影響生態價值。

生態公園料明年下半年開放

漁護署表示，塱原自然生態公園總面積37公頃，內有多種不同濕地生境，例如濕農田、淺水池、淡水沼澤、水滋田等，面積逾25公頃（約公園總面積約67%）。當中濕農田約佔13公頃（約公園總面積約35%）。濕農田種植多種不同的濕耕作物，包括稻米、通菜、西洋菜、慈菇、馬蹄等，而種植西洋菜及通菜的濕農田約5公頃。發言人稱公園工程正逐步完成，預計可於明年下半年正式開放予公眾參觀。

（城市保育）