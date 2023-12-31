李慧琼倡擴一簽多行 內地客免稅額3萬元

李慧琼表示，通關後大量港人北上，認為本港需爭取更多人「南下」，舉例有海味業界反映，現時的免稅額令旅客買得不多。她相信，放寬免稅額可增加內地旅客的消費意欲。她亦提議，恢復深圳戶籍居民的「一簽多行」政策措施，並從49個開放「個人遊」城市逐步擴展至其他城市。

邵家輝支持 稱免稅額應增至10萬看齊海南

姚柏良認為，提升免稅額至3萬元的金額合適，但稱單純來港購物的旅客已經減少，相信便利簽注的措施，更有利人員及資金流動。港區全國政協、批發及零售界立法會議員邵家輝在今年兩會期間提案，提出大灣區居民提高免稅額至1萬元，邵稱內地相關部門正研究可行性，他支持李慧琼的方案，但期望可與海南島看齊，將免稅額度增至每年10萬元。

李慧琼又提出，本港有新口岸及口岸重建後，若條件許可，冀實施合作查檢及一次放行。翻查立法會文件，現時本港7個口岸中，除深圳灣口岸一地兩檢，皇崗口岸及沙頭角管制站亦將推行合作查檢及一次放行。

另外，全國人大常委會通過「關於完善和加強備案審查制度的決定」，其中提到健全特區本地法律備案審查機制，人大常委會加強對特區立法機關制定的法律的備案審查工作；根據人大常委會法制工作委員會報告，本港今年提交備案的法律有29件。基本法委員會委員梁美芬指出，按《基本法》17條，所有本港法例須提交常委會備案，若有違憲法或基本法可發還，但她說，內地一向較關注影響到中央與地方關係的法例，例如涉兩地司法的法例，相信亦包括基本法23條，她相信是次「決定」將加強立法前兩地的溝通工作。