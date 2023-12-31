與同住3外甥親近 承諾同遊內地無法兌現

胞妹稱，她與丈夫育有3子，分別6歲、8歲及10歲，加上母親、胞姊及傭人，居於300方呎單位，意外後哥哥需依賴輪椅出入，未必適合同住，而小朋友又活潑好動，「有時又真係唔生性，跳跳紮，我驚整到我哥」，需協助對方另覓新居。

胞妹稱哥哥以往開朗 現時沉默

一家相處和睦，胞妹稱其孻仔特別黏住哥哥，不時嚷着要哥哥帶他到樓下玩耍，3子間中亦會淘氣地要哥哥買零食，「我話舅父搵錢好辛苦，唔能夠隨便使錢」。她表示，因疫情久未回鄉，哥哥曾打算帶3子返內地遊玩，惟一場意外令承諾無法兌現。與哥哥生活多年，她表示以前哥哥比較開朗，「好多時都同我幾個仔講下笑」，但現時變得沉默。

看到哥哥因意外被截斷的雙腿，她倍感「心悒」，亦深明時間不能逆轉，只能着對方堅強面對現實。她表示，作為嚴重工業意外的家屬，希望政府注重僱員的職業安全，包括制定巡查及規章以監督僱主的職安健安排，近日有建築公司意外後被停牌，建議應用在其他行業。她說哥哥只是打份工為養家，「佢咁樣真係成家都好徬徨，有時想幫又幫唔到啲咩」。