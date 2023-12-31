塌閘砸腳保安兩度截肢 臨出院徬徨 盼恩恤安置

明報記者 杜沛妍

10年前來港 妻兒居內地

寒風刺骨，何在太太及胞妹陪同下，來到九龍醫院的空地受訪。他精神看似不錯，外表粗獷，卻擔心記者着涼，欲把蓋在大腿上的黑色外套遞給記者，被家人制止。乍看之下，外套下的左腳缺失三分之一腳掌及腳趾，右小腿對下則被完全切除，正是一場嚴重工傷的印證。

來港近10年，何一人在港掙錢養家，每月往返內地探望妻兒，一家分開多年，原打算兒子畢業投身社會，過年後終可實現「新的希望」，共同生活，未料發生意外。說到此時他眼神黯了下來。

「冇咗隻腳，後半生冇咗好多樂趣」

一度想不開偷走 今已釋懷

今年9月24日，在啟德郵輪碼頭任兼職保安員的何，應控制室主管要求與兩名同事到碼頭禁區「扶正」輕微傾斜的鐵閘，未料被大閘壓倒在地，令他腳部受傷，需兩度截肢。「冇咗隻腳，後半生冇咗好多樂趣，好多嘢做唔到，就算有錢你執，你都唔夠快。」說時幽默，但過去3個月，何的恐懼與病房藥水味伴隨，會發噩夢，又會胡言亂語，「嗰陣時想走，諗住有人害我咁」，曾嘗試攀牀離開，「咁我走唔到，我就坐地下咁爬出去」，醫護見狀即召來數名保安到場將他抬上牀，並將其手腳綁住。

事隔逾3個月，何明白一切已成事實，在家人陪伴下心情逐步平靜。意外後妻兒亦輪流到港照顧他，現時每日在醫院接受至少兩小時復康治療，包括用沙包訓練腿部肌肉，「學行囉學跳囉」，不時感到疲憊及痛感，「痛都要做，自己可以去廁所、自理」。近日才剛收到義肢的他，未及調節及使用，已被醫生告知要做好出院安排。

同住胞妹稱一家九口住300呎

房署：申請者有需要會轉介社署

其胞妹表示，一家九口包括哥哥一直居於其300方呎單位，空間不足，不宜再同住；她曾協助哥哥搵屋租，惟租金昂貴，加上部分業主拒絕租予輪椅人士，令他們心力交瘁。何多年前已提交公屋申請，兄妹希望房屋署能恩恤安排。房屋署回覆查詢時稱，若公屋申請者具備社會或醫療因素需臨時支援或有長遠住屋需要，署方會在獲得申請者同意後將個案轉介社署。就此個案，署方已聯絡相關申請者以提供適當協助。

郵輪碼頭：勞處調查中 不回應

勞處：全速調查 一般6個月完成

意外至今，何所屬的保安公司及郵輪碼頭未承認過失，就意外賠償仍「有保留」，何稱，「郵輪碼頭的人只是第一日來過，之後就無」，處理大閘非保安職責，他曾拒絕要求，但對方堅持，作為家庭經濟支柱，為工作只能妥協，「因為保安都算是有紀律的工作，要先服從」。惟這個決定令當日為800元日薪而替更的何後悔不已。本報就恩恤安排向碼頭營運商環美郵輪碼頭及保安公司查詢，前者書面回覆稱勞工處仍調查案件，暫不回應；後者至截稿前未有回覆。勞工處回覆稱，正全速調查意外，一般而言，會於意外起計6個月內完成。

回望今年，何形容猶如坐上人生過山車，意外令他迎來黑暗，現時康復進度雖理想，但截去的肢體仍有幻肢痛。面對突如其來的變故，有時幻想會令截肢患者減輕痛楚，就如治療方案中用到鏡像，他示範稱：「伸直一隻腳，放塊鏡，自己呃自己囉，有兩隻腳仲係到，咁就冇咁痛。」