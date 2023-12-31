引路扮好心 外籍漢偷視障翁9000元財物

外籍男被踩中 陪事主離港鐵站

昨早10時許，67歲姓蔡視障老翁拄着手杖，在港鐵炮台山站內行走，其間疑不踩到一名男子。該名操英語的男子陪同蔡離開港鐵站，並將他帶到B出口，伺機偷走蔡的斜孭袋，內有一個銀包，裝有3500元及身分證，另有兩部分別價值5000元及500元的手機。外籍男子得手後沿英皇道往北角方向逃去，途人見狀協助報案。

警方到場向蔡及報案途人了解，在附近搜索無果，將蔡帶回北角警署進一步詢問案發經過。經初步調查，警方將案列作盜竊，交東區刑事調查隊調查，正追緝一名年約30至40歲、瘦身材、身高約1.65米，當時身穿米色上衣及深色戴鴨舌帽的外籍男子。

香港失明人互聯會總幹事盛李廉稱，普遍市民樂意對視障者伸出援手，過去10至20年均無聽過類似事件，擔心視障者日後不敢接受途人幫助。他說部分視障者習慣定期在銀行提取一筆現金，方便未來一周或一個月內使用，故鼓勵視障者盡快學習使用電子支付，以免隨身攜帶大量現金。他相信這次純屬個別事件，視障者毋須過於憂慮，同時期望執法部門盡快破案。