梅艷芳古董巴展覽前叫停 康署：人多易生意外 設計者斥違諾

設計者引述文化館：市民投訴佔泊位

康文署回覆查詢稱，古董巴士是由個人倡議者阮先生提供，並非署方展覽的一部分；館方原計劃預留團體車輛上落客區的停車位置供該輛巴士停泊，加強宣傳展覽，但經詳細考慮，認為巴士停泊地點接近停車場出入口，觀眾聚集圍觀和拍照會阻礙行車通道，易生意外，綜合考慮各項因素及公眾安全風險後決定取消相關安排。

阮繼增向本報稱，館方邀請其父阮大勇展出兩幅梅艷芳畫作，他10月底協助轉交館方職員，其間透露曾構思製作梅艷芳古董巴士，惟因梅艷芳胞兄梅啟明前年曾控告電影《梅艷芳》侵權，擔心有後果而無付諸實行。他引述身為「梅迷」的職員鼓勵製作，稱若巴士屬展覽一部分，等同博物館「開綠燈」容許製作，便不構成侵權。他說在「一拍即合」下開始繪製施工圖，由經理交予館長，再獲康文署批准，總館長前日卻以交通問題為由取消展覽，阮認為「這不是理由之中的理由」，惟考慮到總館長態度非常誠懇，故只能配合，追究亦無補於事。

稱獲職員鼓勵 施工圖曾交館長

阮稱古董巴士車身設計製作時間約兩個月，該輛為本港唯一獲運輸署發牌行駛的古董巴士，亦是梅艷芳當紅時本港常見車款，單是租用巴士約5萬元，暫已付一半，另自行承擔製作費。他說原是首次與八旬父親同場展覽，認為機會千載難逢，對於煞停感失望，形容心情像「原本答應結婚的情侶，前一天突然悔婚」。他引述館方職員稱，用作宣傳的古董巴士是展覽一部分，故字型及色調均配合展覽風格；館方原對「香港文化博物館」中英文字體十分着緊，日前卻要求遮蓋相關字眼才可在其他地方安排展出，「變相是我一廂情願」。