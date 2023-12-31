天瑜命危 父憾女未必等到真相 允不加藥不急救 「不想夾硬留住佢嘅生命受苦」

今年8歲的天瑜於2018年、即3歲時確診患上橫紋肌肉瘤，2020年5月在瑪麗醫院接受腫瘤切除手術時疑出現醫療事故，心跳一度停頓52分鐘，腦部缺氧受損變成植物人。院方其後於會面中向周父承認手術中曾延誤替天瑜輸血48分鐘。周父稱，院方至今未正面承認涉醫療或人為失誤，他之前向醫管局提出民事索償，雙方今年10月達成和解，但周父未有放棄繼續為愛女討回公道，同月就懷疑醫生涉篡改手術紀錄報案，警方正循刑事方向調查。

兩三周前現心臟衰竭 強心藥未見效

周父昨在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文稱，天瑜近日持續低血壓、心跳減慢，醫生說「可能過不了這一關」。周父昨接受本報訪問稱，天瑜兩三周前開始面紅面腫及輕微發燒，以往亦曾因發炎有類似病徵，一般處方抗生素便可康復，故初時以為今次加上低血壓及心跳減慢亦只是發炎或癌症復發，惟檢查後未發現病因，醫生評估為心臟衰竭。

周父說，天瑜以往可張開眼「周圍望」，最近明顯欠精神易疲倦，「眼仔都冇咩點郁」，經常昏睡。上周起醫生向天瑜處方強心藥，惟未見持續好轉，周父說，上周四（28日）醫生向他說長期用強心藥有副作用，問若天瑜情况變差，是否仍需急救，「醫生話，如果心臟開始愈嚟愈差，你夾硬要佢跳，（天瑜）都會好痛苦……我哋當時都諗，過到𠵱一關又點呢？吊住佢條命、成世做植物人有咩意思？我哋都希望天瑜舒舒服服，不想夾硬留住佢嘅生命受苦」。

周父與醫護已達共識，若天瑜情况惡化，心跳再減慢亦不會加藥，到危急關頭亦不會做心外壓及心肺復蘇等急救。周父說做決定後，近幾日心裏仍有掙扎，但念及與其讓天瑜繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服回到天鄉，相信這也不是最壞結局。他說：「醫護都有安慰我哋，話唔會好痛苦嘅，只係好似瞓着覺咁樣，成個過程係安詳舒服……但作為父母一定不忍心放棄自己子女，話就話咁多年已有心理準備，但其實再多準備都不夠，到嗰刻個心仍然會嗱住痛。」

父嘆談新年願望不切實際

聖誕節周父在天瑜牀邊播聖誕歌，但對於能否一起迎新年，周父嘆說再談新年願望如今似乎已不切實際，家人亦未有什麼與天瑜共同完成的計劃；要說最大遺憾，便是天瑜或許未必能等到醫管局交代事故真相便離開。

父下周起化療 盼守牀邊陪最後一程

下周起周父亦要開始為自身已擴散至肺部的惡性肌肉腫瘤癌症做化療，上兩月他已先後切除手臂腫瘤和肺葉癌細胞，亦開始接受電療。他說現時沒什麼可以做，只盼盡量多抽時間陪伴天瑜，醫院兒童深切治療部現時每天下午3時至8時開放探訪，雖然他亦擔心化療後體力下降和副作用浮現，但若可以，希望可日夜守在天瑜牀邊，陪她走最後一里路。