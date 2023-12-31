創業新手被巡有壓力 有擬裝閉路電視自保

由民主派前區議員黃文萱創立、位於深水埗的「獵人書店」在月內接連被食環署、稅務局及積金局巡查，店內現設記事板摘下部門巡查次數。黃文萱說，對稅務局曾在本月21日例行巡查分散各區的4間書店感奇怪，認為「也是一種姿態，不會是巧合」。她稱巡查造成的實質影響不大，惟對「創業新手」造成不必要壓力，例如要了解上門巡查稅務督察的權責，需花心神應對，唯有各樣事情皆小心處理。

藥箱要貼職員名 海報禁佔牆逾2/3

同位於深水埗的「一拳書館」，其經理Gigi表示，作為小商戶角色被動，舉例藥箱背後須寫上負責職員姓名、於店外張貼的海報不可覆蓋牆壁三分之二面積等要求，均是在部門巡查後才知悉，笑言冀有「天書」整合經營小商戶的注意事項。

在2021年開業、位於元朗的「書少少」則於本月首次被巡查。負責人阿信表示，稅務局及積金局均於半小時內完成巡查，其中稅務局職員上門時曾說「全部（商店）都要查」，故他無深究是否「選擇性巡查」，「大家也心中有數」。他擔心日後巡查更趨頻密，將考慮裝設閉路電視保障自身權益，「畢竟不知會發生什麼事」。

此外，位於旺角的「界限書店」本月被食環署及消防處巡查3次，其中兩次巡查當天均有舉辦分享會或讀書會。店長Amber表示，過程算是「公事公辦」，「（部門）要上來巡查，我也阻止不到」。她留意到其他書店陸續遭不同部門巡查，對巡查或更頻密「也有心理準備」。