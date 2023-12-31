明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

創業新手被巡有壓力 有擬裝閉路電視自保

【明報專訊】多間獨立書店反映本月接連有政府或監管部門上門「例行巡查」，有獨立書店負責人認為，巡查頻繁及仔細，對經營小店的「創業新手」造成不必要壓力，需花心神應對。有開業兩年首遭巡查的書店稱，考慮安裝閉路電視保障自己。

由民主派前區議員黃文萱創立、位於深水埗的「獵人書店」在月內接連被食環署、稅務局及積金局巡查，店內現設記事板摘下部門巡查次數。黃文萱說，對稅務局曾在本月21日例行巡查分散各區的4間書店感奇怪，認為「也是一種姿態，不會是巧合」。她稱巡查造成的實質影響不大，惟對「創業新手」造成不必要壓力，例如要了解上門巡查稅務督察的權責，需花心神應對，唯有各樣事情皆小心處理。

藥箱要貼職員名 海報禁佔牆逾2/3

同位於深水埗的「一拳書館」，其經理Gigi表示，作為小商戶角色被動，舉例藥箱背後須寫上負責職員姓名、於店外張貼的海報不可覆蓋牆壁三分之二面積等要求，均是在部門巡查後才知悉，笑言冀有「天書」整合經營小商戶的注意事項。

在2021年開業、位於元朗的「書少少」則於本月首次被巡查。負責人阿信表示，稅務局及積金局均於半小時內完成巡查，其中稅務局職員上門時曾說「全部（商店）都要查」，故他無深究是否「選擇性巡查」，「大家也心中有數」。他擔心日後巡查更趨頻密，將考慮裝設閉路電視保障自身權益，「畢竟不知會發生什麼事」。

此外，位於旺角的「界限書店」本月被食環署及消防處巡查3次，其中兩次巡查當天均有舉辦分享會或讀書會。店長Amber表示，過程算是「公事公辦」，「（部門）要上來巡查，我也阻止不到」。她留意到其他書店陸續遭不同部門巡查，對巡查或更頻密「也有心理準備」。

上 / 下一篇新聞