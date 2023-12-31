6獨立書店頻遇巡查 7部門上門 皆有售圖書館「下架書」 公司註冊處稅局：「一直有」「不時」巡

本報同時向另外6間較少售賣政治書籍或舉辦有政治人物出席活動的書店查詢，他們都向本報表示未遇密集式巡查，巡查亦以食環署和消防處為主。綜合各獨立書店向本報提供的資料，稅務局於本月19日及21日兩天巡查了至少6間書店，有關書店同月亦被公司註冊處或積金局「抽中」作例行巡查。

另6間少賣政治書 未遇密集巡查

翻查資料，6間近日被頻密巡查的獨立書店開業兩個月至逾16年不等，遍佈港九新界，皆有售已在公共圖書館下架或民主派人士撰寫的書籍，部分亦會恆常舉辦讀書會、分享會等社區活動，觸及俄烏戰爭、以巴衝突、性小眾平權等議題，亦有書店曾邀民主派前議員出席講座。

兩名公司註冊處職員上周三（27日）到位於太子的「留下書舍」巡查，要求負責人出示公司註冊文件，再即場核對，其後亦檢查「公司註冊證明書」有否張貼於當眼處，並拍照記錄，整個過程歷時約10分鐘，而這次是留下書舍本月被第五次被巡查。負責人Kris表示已很習慣食環署、消防處不時巡查，惟本月連公司註冊處、稅務局及積金局等過往不曾、很少現身的部門亦相繼到來，「很自然會質疑，會否在某些人心目中，獨立書店的取態未必是他們最心儀的，所以巡查做得特別多呢？」

位於深水埗的「一拳書館」、連同其位於鰂魚涌的分店「二拳書館」，單計本月已有6個部門先後巡查共11次，其中公司註冊處及積金局是開業以來首次上門巡查，而勞工處亦曾到來了解店舖有否遵從職安健條例，包括有否在店內設藥箱。書店經理Gigi形容巡查頻密程度令人「驚喜」，而與投訴無關的例行巡查次數亦增多。她質疑「同一天兩個部門上來（巡查），這麼巧？抑或政府有全港行動？」消防稱過去兩月曾巡查兩店各兩次，涉有物件放置在店外通道等（見表2）。

鄭泳舜料正常程序 「沒犯法不用太擔心」

本報向財庫局查詢是否知悉或參與稅務局及公司註冊處的書店例行巡查等，局方表示不評論個別個案，稱有關部門將繼續做好把關工作，「加強巡查及嚴厲執法」。本報另向7個涉事部門查詢各次巡查詳情、是否在12月展開特別巡查或改變執法策略等，公司註冊處、稅務局、積金局及勞工處稱「不時」、「一直有」派員巡查；食環署、消防處及衛生署回覆稱，人員在接獲投訴後才派員跟進。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，難以推斷各部門因何加強巡查，但認為「做生意都會遇到不同部門要求提供一些資料，也是正常程序」。他強調，若獨立書店「沒做任何犯法的事，自然不用太過擔心」。

明報記者

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