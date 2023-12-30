向繼女稱「唔玩就冇錢」 五旬漢强姦罪脫性交罪成

無用安全套 非禮罪同脫

被告M.C.C.報稱無職業，被控兩項強姦罪及兩項屬交替控罪的「與16歲以下兒童非法性交」罪。

控方案情指稱，X（現年17歲）在內地出生，生母Y後改嫁被告，2019年X來港與被告同住涉案單位。2019年10月26日至2022年2月28日間某天，X請求被告給她100元買文具，被告稱條件是「同佢玩」，及後在房內指示X與他性交，X曾表現不情願；事後被告給出100元，X覺得惡心，不想再留在家。

控方案情續指，2021年3月1日至2022年3月30日期間某天，X要求被告給她300元零用錢，被告同樣提出要「玩」，「唔玩就冇錢」，X不情願地跟他入房後遭強姦，X踢開對方並離開。事後被告給X 300元；兩次事件中被告均無使用安全套，Y不在家。非禮控罪則涉及被告用陽具頂X臀部。

【案件編號：HCCC 187/22】