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港聞二

網戀愛爾蘭建築師 護士被騙311萬

【明報專訊】秀茂坪警區本月打擊詐騙及洗黑錢活動，偵破77宗騙案，拘捕90人，涉款7700萬。其中一名女護士網上結識自稱「愛爾蘭建築師」並發展網戀，被騙311萬。一名收取騙款男子被落案起訴，其餘獲保釋。

77騙案拘90人 多持傀儡戶口

警方表示，今次共偵破77宗案件，涉及266名受害人，年齡17至80歲，總損失金額達7700萬港元，攔截約91萬元犯罪得益。案件類型包括網上情緣騙案、投資騙案等。被捕66男24女，年齡15至74歲，主要為傀儡戶口持有人，大部分涉嫌干犯「以欺騙手段獲得財產罪」及「洗黑錢」罪。

警方稱，部分被捕人為了數千元報酬借出或賣出其銀行戶口，部分人則在網上認識素未謀面的陌生人，被他們藉辭借用戶口，常見藉口包括訛稱境外生意伙伴剛來港而未開設銀行戶口。

其中單一損失最高金額的案件是一宗網上情緣騙案。45歲女護士於網上認識一名自稱愛爾蘭建築師的人並發展為情侶，對方稱向她寄出一份貴重禮物，但禮物被海關扣查，急需高昂的清關費及手續費，事主按指示匯款合共311萬港元到指定傀儡戶口，最終「愛爾蘭建築師」註銷社交媒體帳戶並失去聯絡，事主亦因此欠下巨債。警方就此案拘捕一名傀儡戶口持有人。

另外，有騙徒假扮事主兒子致電稱急需保釋金，事主致電兒子確認並無此事，立即報警。警方隨後拘捕一名28歲、報稱無業的本地男子，涉嫌向事主收取「保釋金」，該被捕人已被落案起訴。

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