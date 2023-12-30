立場停運2年 24國聯署關注港新聞自由

港府表不滿 稱傳媒環境蓬勃

港府發言人回應說，香港市民擁有《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，又稱「香港的傳媒環境蓬勃依然」。發言人說，言論和新聞自由並非絕對，新聞從業員與其他人一樣有義務遵守所有法律。政府晚上再發稿表示對聯盟聲明強烈不滿和堅決反對，又說任何外國詆毁香港特區絕不會得逞。

參與聯署國家包括美國、英國、日本、澳洲、加拿大、瑞士等。對比去年聯署，新加入的國家包括挪威、西班牙、瑞典，冰島今次則無參與。

稱檢控編輯記者憂寒蟬

聲明提到，《港區國安法》生效後，本港傳媒自我審查加劇，新聞工作者被控煽動罪增加，批評做法破壞港人權利和自由，促特區政府及中方履行國際承諾。聲明續稱，新聞自由是香港賴以成功的核心之一，提醒倘收窄不同意見的表達空間，將削弱對政府權力的監察及制衡。

立場新聞在2021年12月29日被警方搜查，同日宣布停運。前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐其後分別被控串謀發布煽動刊物，區域法院早前押後裁決，待上訴庭處理相關法律爭議。