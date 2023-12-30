白鷺遭掟石3日後亡 退休漢囚兩月

官稱行為暴力 影響生存

辯方求情稱，被告文國基（68歲） 過往背景良好和無案底，犯案屬一時愚蠢，冀法庭給予機會。裁判官溫紹明判刑指出，在文明社會，人類應該和動物和諧共處，不應危害動物生存；被告殘忍對待涉事白鷺，行為不文明。

溫官強調，自然環境不僅屬於人類，被告和白鷺同樣有權享用地方，被告無權強行驅趕白鷺；他似乎抱住「我要釣魚，其他人要讓路」的想法，相當自私。溫官又說，雖然無法肯定被告的舉動直接導致白鷺死亡，但其行為肯定影響白鷺生存，絕不能姑息。溫官以3個月監禁為量刑起點，被告認罪判囚兩個月。

不滿阻釣魚多次擲石

案情指今年10月27日晚上，鄔姓男子於青衣城外海旁目睹被告將石頭丟向白鷺，次數達5至6次，致白鷺不能飛行。男子用手機拍片，被告見狀離開。不久被告折返海旁，責怪男子將片段放上網。在警誡下，被告稱想確認白鷺是否存活才丟石頭，後來改稱白鷺阻擋他揮動魚竿，故用石頭驅散。白鷺在案發3日後死亡，檢驗發現背部和頸部瘀傷，由鈍物襲擊所致。

【案件編號：WKCC4660/23】