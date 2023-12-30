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Foodpanda Deliveroo允改獨家條款 競委會結束調查

【明報專訊】兩大網上外賣平台Foodpanda及Deliveroo早前被指可能違反《競爭條例》，及後承諾修訂獨家合作條款。競爭事務委員會昨表示，接納兩大外賣平台作出的承諾，包括若餐廳與新進及小型平台合作，不會失去與兩大平台獨家合作所享的商業誘因，而競委會針對兩大外賣平台的調查及法律追究程序會結束。競委會亦提及，由美團營運的外賣平台KeeTa目前在港市佔率超過10%，故不會視之為小型平台，代表兩大外賣平台仍可要求其獨家合作的餐廳不得與KeeTa合作。

承諾即時生效 為期3年

競委會去年初起調查Foodpanda及Deliveroo對合作的餐廳訂立的協議，可能違反《競爭條例》下的第一行為守則，例如向獨家合作餐廳收取較低佣金率；限制餐廳與其他外賣平台接觸、會談和磋商等；Foodpanda亦要求餐廳同時採用其平台的外賣自取服務。

其後Foodpanda及Deliveroo就條款作出承諾（見表），包括修訂條文讓餐廳與新進及小型平台合作時，不會失去與兩大平台獨家合作時所享的商業誘因等。競委會分別在今年6月及11月展開諮詢，最終接納兩大平台承諾，有關承諾即時生效，為期3年。

餐廳另與新平台合作 可保優惠

競委會表示，接受承諾標誌着對兩大外賣平台的調查已經結束，並不會在競爭事務審裁處就承諾涵蓋的事宜對它們展開法律程序；與兩大平台合作的餐廳，即日起亦可自由選擇與小型外賣平台合作。

仍可要求不得與KeeTa合作

競委會又提及，今年5月進軍本港、由美團營運的外賣平台KeeTa不算是小型平台，代表Foodpanda及Deliveroo仍可要求與其獨家合作的餐廳不得與KeeTa合作。

競委會行政總裁畢仲明認為，接受承諾有三大好處，包括餐廳與小型平台合作及訂定餐點價格時，可有更大彈性；新進及小型平台可與更多餐廳合作；而外送平台之間的競爭加強，最終會為消費者帶來更多選擇，並可能帶來較高的服務水平和較低的餐點價格。

Foodpanda回覆本報表示，將積極履行有關承諾，以平台身分繼續支持各餐廳伙伴發展業務，亦希望與業界伙伴共同履行承諾，以推動行業良性發展。Deliveroo香港區發言人表示，與競委會達成共識及制定一系列承諾，將有助戶戶送繼續以協助餐廳伙伴的發展為宗旨。

相關字詞﹕外賣平台 競爭事務委員會

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