外勞遭一噸重金屬撞頭危殆 沒報警召白車 工權會斥離譜

涉事公司為「有生鉛水（熱浸鋅）有限公司」，警方及勞工處昨到場調查。廠房負責人表示，前晚6時近收工時間，男事主蹲在地面工作，其上方有一件吊運中的金屬，該塊金屬撞到事主頭部，事主倒地受傷。警方經初步調查，指撞到事主的金屬呈長方形，體積約為4呎乘2呎乘1呎，相信事故於室內發生。據了解，43歲男事主姓鄭，是一名從內地來港工作的外勞，住在公司提供的宿舍。

工權會總幹事蕭倩雯批評涉事公司自行載受傷職員到醫院、沒有即時報警，做法「好離譜」，認為涉事公司企圖淡化事件，不想警方介入，避免「跟手尾」或停工，但剝奪工友接受救護員急救，影響性命安危，對工友極不公道。她建議政府考慮立法，若出現嚴重工傷但沒有立即報警，應追究刑事責任。

聯院地盤吊運傷者沒報警 醫管局促交報告

另外，有傳媒報道，一名63歲姓黃男工本月20日在聯合醫院擴建工程地盤懷疑遭鐵枝打中，但職員沒有報警，而是用天秤將他吊運到平台，再送到隔壁聯合醫院治理。事主尾龍骨碎裂、肺部受傷，暫時無法正常進食，一度入住深切治療部。醫管局昨晚發稿表示，前晚從傳媒報道得悉事件，已要求承建商徹查及提交報告，解釋為何事發後未有按既定程序向醫管局及聯合醫院通報。醫管局已下令承建商暫停該地盤涉事範圍內的重型建築工序，包括吊運重物。傷者目前於伊利沙伯醫院留醫，情况穩定。

事主兒子向傳媒批評職員妄自移動受傷父親十分危險，或造成更嚴重傷害，並質疑公司沒有報警，他曾聯絡涉事公司不果，且於facebook發帖文求助後，公司要求他刪除帖文，但仍無解釋父親受傷情况。