扮嫖客冒警劫性工作者逾5萬元 兩男被捕

上周六晚（23日）10時許，一名25歲姓陳內地女子報警，稱在紅磡九龍海逸君綽酒店房間內，遭兩名自稱警員的男子推向牆邊，並企圖搶去其電話，其後將她拖到牀上掌摑數次，又威脅打開房間夾萬，掠去3.8萬元現金後逃去。據悉，事主持雙程證來港，她遇襲後臉部紅腫，雙膝、手肘擦傷，但拒絕送院。警方將案列作行劫及冒充警務人員，交九龍城警區重案組調查。

網上招客 兩雙程證女子先後被劫

警方經情報分析及翻查大量閉路電視後，鎖定兩名疑人身分，周三及周四（27至28日）在旺角及馬鞍山拘捕他們。兩人分別報稱運輸工及無業，警方在他們寓所搜獲案發時穿著的衣物及手提電話。經進一步調查，警方相信二人亦涉嫌與本月6日同一酒店內發生的一宗盜竊案有關。當晚約10時半，一名19歲女子報警稱被兩名陌生男子在房間偷去2.5萬元。

九龍城警區重案組督察何冠威表示，調查顯示兩名中國籍女事主為性工作者，透過社交平台招攬客人，並相約客人到酒店房間性交，而兩名涉案男子假扮嫖客進入酒店房間，犯案期間並無接受性服務，其中一宗案件涉及冒充警務人員，兩人當時沒有出示警察委任證，亦無表明屬於警方某特別單位。