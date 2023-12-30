單親母刀槌傷子後墮樓亡 疑管教學業問題爭執 壓力大情緒失控

子頭頸刀傷送院 情况嚴重

該少年前晚11時許報案稱，在屯門湖景邨湖畔樓18樓寓所內遭母親持刀及鐵槌襲擊。警方接報到場發現男事主頭、頸受刀傷，清醒送往屯門醫院治理。警方於大廈對開發現少年母親倒臥地上昏迷，初步調查相信她事發後衝出寓所，走到上一層走廊，攀越欄杆墮樓，她同樣送往屯門醫院，搶救後證實不治。

案發後，警方封鎖現場，案件交由屯門警區重案組接手調查，政府化驗所人員亦到場協助蒐證。警方在事發單位內檢獲一把約長30厘米的菜刀及一把鐵槌，案件列作傷人及有人從高處墮下。據悉，受傷少年17歲，就讀中四；墮樓女事主55歲姓陳，沒有情緒病紀錄。警方在現場沒有檢獲遺書，女事主死因有待驗屍後確定。消息稱，涉案單位只有兩母子居住，為綜援家庭，事發時兩人因兒子學業問題起爭執，女事主對兒子素來管教嚴厲，懷疑壓力太大肇禍。

社署：非跟進個案 會按需要援助

社署回覆表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案。涉事的少年正在醫院留醫，社署社工已聯絡其家人，並會按有關家庭的福利需要提供援助。

臨牀心理學家葉妙妍表示，子女到青少年階段，通常變得較有主見，甚至有家長可能覺得子女反叛、追求自主自由，於管教方面遇到挑戰，家長不能再用固有的管教方法，否則雙方只會更多衝突。葉指出，單親家長壓力大，社會對他們支援亦不算多，若同時還要面對住屋、經濟、就業等問題，承受的壓力更大。她建議家長要學會有效減壓，若發現自己情緒控制差、管教方法無效，就要主動尋求協助。

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