明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

單親母刀槌傷子後墮樓亡 疑管教學業問題爭執 壓力大情緒失控

【明報專訊】屯門湖景邨前晚（28日）發生倫常慘案，55歲單親媽媽懷疑因管教及學業問題與17歲兒子爭執，其間拿菜刀及鐵槌襲擊兒子，再衝出單位攀越欄杆墮樓身亡。兒子頭頸受傷，清醒送院，至昨早情况嚴重。

子頭頸刀傷送院 情况嚴重

該少年前晚11時許報案稱，在屯門湖景邨湖畔樓18樓寓所內遭母親持刀及鐵槌襲擊。警方接報到場發現男事主頭、頸受刀傷，清醒送往屯門醫院治理。警方於大廈對開發現少年母親倒臥地上昏迷，初步調查相信她事發後衝出寓所，走到上一層走廊，攀越欄杆墮樓，她同樣送往屯門醫院，搶救後證實不治。

案發後，警方封鎖現場，案件交由屯門警區重案組接手調查，政府化驗所人員亦到場協助蒐證。警方在事發單位內檢獲一把約長30厘米的菜刀及一把鐵槌，案件列作傷人及有人從高處墮下。據悉，受傷少年17歲，就讀中四；墮樓女事主55歲姓陳，沒有情緒病紀錄。警方在現場沒有檢獲遺書，女事主死因有待驗屍後確定。消息稱，涉案單位只有兩母子居住，為綜援家庭，事發時兩人因兒子學業問題起爭執，女事主對兒子素來管教嚴厲，懷疑壓力太大肇禍。

社署：非跟進個案 會按需要援助

社署回覆表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案。涉事的少年正在醫院留醫，社署社工已聯絡其家人，並會按有關家庭的福利需要提供援助。

臨牀心理學家葉妙妍表示，子女到青少年階段，通常變得較有主見，甚至有家長可能覺得子女反叛、追求自主自由，於管教方面遇到挑戰，家長不能再用固有的管教方法，否則雙方只會更多衝突。葉指出，單親家長壓力大，社會對他們支援亦不算多，若同時還要面對住屋、經濟、就業等問題，承受的壓力更大。她建議家長要學會有效減壓，若發現自己情緒控制差、管教方法無效，就要主動尋求協助。

■防止自殺求助熱線

生命熱線 ： 2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會 ： 2389 2222

社會福利署 ： 2343 2255

明愛向晴軒 ： 18288

人生熱線：8100 8012

上 / 下一篇新聞

逾期未驗樓 110幢已檢控360待定 兩業主罰數千元 梁熙：被控樓宇多待收購重建
逾期未驗樓 110幢已檢控360待定 兩業主罰數千元 梁熙：被控樓宇多待收購重建
昨今取消逾40航班 國泰：機師因病缺勤超預期
昨今取消逾40航班 國泰：機師因病缺勤超預期
女子日本無證登機 民航處促國泰調查
女子日本無證登機 民航處促國泰調查
稱當局要求 信和兩店停售BL漫畫 指有學校舉報 警：若違法會執法
稱當局要求 信和兩店停售BL漫畫 指有學校舉報 警：若違法會執法
麥當勞加價 魚柳包3年累升27%
麥當勞加價 魚柳包3年累升27%
不獲續任旅監委員 李華明愕然稱民主黨公職「清零」
不獲續任旅監委員 李華明愕然稱民主黨公職「清零」
除夕煙花復辦 多區封路增警力
除夕煙花復辦 多區封路增警力
降換地門檻 發展局：祖堂地難收
降換地門檻 發展局：祖堂地難收
扮嫖客冒警劫性工作者逾5萬元 兩男被捕
扮嫖客冒警劫性工作者逾5萬元 兩男被捕
外勞遭一噸重金屬撞頭危殆 沒報警召白車 工權會斥離譜
外勞遭一噸重金屬撞頭危殆 沒報警召白車 工權會斥離譜
Foodpanda Deliveroo允改獨家條款 競委會結束調查
Foodpanda Deliveroo允改獨家條款 競委會結束調查
白鷺遭掟石3日後亡 退休漢囚兩月
白鷺遭掟石3日後亡 退休漢囚兩月
立場停運2年 24國聯署關注港新聞自由
立場停運2年 24國聯署關注港新聞自由
慈雲山車房爆炸案 遺孀獲賠逾72萬
慈雲山車房爆炸案 遺孀獲賠逾72萬
網戀愛爾蘭建築師 護士被騙311萬
網戀愛爾蘭建築師 護士被騙311萬
洪水橋謀殺案 3人撤控非法埋屍
洪水橋謀殺案 3人撤控非法埋屍
申撤「有條件釋放令」不果 男子入稟指程序不公 四度覆核駁回 醫局沒告知有權聘律師申法援
申撤「有條件釋放令」不果 男子入稟指程序不公 四度覆核駁回 醫局沒告知有權聘律師申法援
向繼女稱「唔玩就冇錢」 五旬漢强姦罪脫性交罪成
向繼女稱「唔玩就冇錢」 五旬漢强姦罪脫性交罪成
跑馬地單位暖爐釀火警 曾傳爆炸聲一男送院
跑馬地單位暖爐釀火警 曾傳爆炸聲一男送院
涉瞞財况借財仔105萬 警停職被控3欺詐罪
涉瞞財况借財仔105萬 警停職被控3欺詐罪
被加控酒店租金訛稱選舉開支 龍心否認4罪擬自辯
被加控酒店租金訛稱選舉開支 龍心否認4罪擬自辯
九市速遞：穗白雲站開 助高鐵入城 汕汕高鐵通車 廣州兩小時可抵汕頭
九市速遞：穗白雲站開 助高鐵入城 汕汕高鐵通車 廣州兩小時可抵汕頭
九市速遞：深圳地鐵新線通車 直達大小梅沙
九市速遞：深圳地鐵新線通車 直達大小梅沙
九市速遞：C朗下月深圳獻技 訂房量按年增9倍
九市速遞：C朗下月深圳獻技 訂房量按年增9倍
九市速遞：穗棒球場辦灣區咖啡節
九市速遞：穗棒球場辦灣區咖啡節
九市速遞：廣州吸投資 簡化港澳台企不動產登記
九市速遞：廣州吸投資 簡化港澳台企不動產登記
灣區手記：訪問學人／文：尚東美
灣區手記：訪問學人／文：尚東美
【Emily】興、運、選、民、簡、旅、夜、守、復、治 民建聯公布候選年度漢字
【Emily】興、運、選、民、簡、旅、夜、守、復、治 民建聯公布候選年度漢字
【Emily】旅發局搵尹光重錄《廟街》MV
【Emily】旅發局搵尹光重錄《廟街》MV
【Emily】赴土耳其震區搜救 衛署醫生范婉雯獲國家表彰
【Emily】赴土耳其震區搜救 衛署醫生范婉雯獲國家表彰
【Emily】前主播鞠頴怡自薦 成功入憲法推廣委會
【Emily】前主播鞠頴怡自薦 成功入憲法推廣委會
【Emily】海關虛擬服務大使關口答問題
【Emily】海關虛擬服務大使關口答問題