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港聞

港聞二

除夕煙花復辦 多區封路增警力

【明報專訊】剛過去的聖誕長假本港每日出入境人次連續3日（23至25日）破百萬，入境處長郭俊峯昨稱情况接近疫前120萬水平，各口岸運作暢順。除夕及元旦在即，他會安排前線人員取消休假，在口岸加派人手。警方昨宣布除夕當日會於維港兩岸實施封路及人流管制，有足夠警力24小時運作。

暫停4年的除夕煙花今年復辦，旅發局將於明晚11時在港島發放煙火，午夜零時再於維港兩岸上演煙花音樂匯演，為歷年最大規模。

尖沙嘴灣仔傍晚起封路

警方稱，西九文化區及尖沙嘴海旁一帶明晚6時起封路，涉及梳士巴利道、廣東道、彌敦道、九龍公園徑南行等；至晚上6時半，天星碼頭巴士總站最後一班車駛出後，該處及九龍公園徑北行全封。因應封路安排，天星碼頭、中港城、中間道及麼地道的巴士總站會關閉，部分巴士線須改用九龍站巴士總站、高鐵巴士站或加連威老道臨時站。

港島方面，灣仔金紫荊廣場將於明晚7時起封路，9時半擴至對開的龍和道、博覽道、會議道等；中環碼頭及山頂於9時半開始封路。蘭桂坊由下午2時起封閉至翌日清晨5時，警方會因應人流擴大封路範圍。中環灣仔繞道及東區亦有封路安排。

港島總區交通部執行及管制組警司林知行稱，警方會較十一國慶時設立更多指示牌及語音廣播引導市民，又建議市民使用公共交通工具。被問到預計人流，他說不會估算，但指「煙花陣容和規模都是歷史性，鼓勵市民多出來參與」。林稱，警方有能力和信心做好人群管理，有足夠警力24小時運作，會因應實際情况調配。此外，海事處當日將實施海上交通管制，於燃放煙花的躉船停泊範圍會設禁區。

相關字詞﹕封路 煙花匯演 除夕 除夕倒數

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