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港聞

港聞二

不獲續任旅監委員 李華明愕然稱民主黨公職「清零」

【明報專訊】政府昨日刊憲公布，特首李家超委任新一批旅遊業監管局成員名單，主席馬豪輝及其中26名委員續任兩年，但現任委員、民主黨前立法會議員李華明及雅達旅運董事總經理譚光舜成為少有卸任的兩名委員，有別一般同一人出任同一公職不超過6年的做法。李華明回應本報查詢時，對自己不獲續任感愕然，「唯一解釋可能我是民主黨成員」，形容民主黨在諮詢組織中正式「清零」。

民體旅局感謝貢獻 拒評安排

文化體育及旅遊局發言人回覆時表示，旅監局成員委任按《旅遊業條例》處理，政府不評論個別人士的委任安排。局方感謝卸任的李華明和譚光舜，形容兩人「在任內竭誠服務，向旅監局提供寶貴意見」。新獲委任的陳迪源及吳熹安分別是菁英會名譽董事及中國旅遊協會代表。

李華明為最後一名仍任政府公職的民主黨成員，他形容今次不獲委任，反映民主黨在諮詢組織委任「清零」。他說出任旅監局委員4年來，會議出席率達九成，會上發言不比其他委員少，本以為可再續任兩年。

李批政府用人唯親 社會擺向極端

他昨午出席民協廖成利區議員辦事處關門儀式時，批評當局一方面說用人唯才、不要政治化，另一方面卻「用愛國愛港四隻字、自己專有嘅尺，度你唔係愛國愛港、唔係自己人，唔理有無能力或貢獻，呢個唔係我想見到嘅香港」。他形容目前社會鐘擺偏向極端，「可能我天真，相信鐘擺始終有一日會擺過來中間啲」。

民主黨主席羅健熙形容李華明一直是「政府之友」，對李在旅監局未做滿6年而不獲續任，表示意想不到，認為政府委任人選時應更開闊及多元。民主黨目前仍有成員是太平紳士，包括創黨主席李柱銘、李華明及前主席劉慧卿。

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