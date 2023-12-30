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麥當勞加價 魚柳包3年累升27%

【明報專訊】連鎖快餐店香港麥當勞昨宣布，明年1月2日起大部分產品價格上調1元，平均加幅2.6%。當中魚柳包新價為14元，比2021年的11元累計上升27%；28元的麥麥食超值套餐的豬柳蛋漢堡餐及6件麥樂雞餐亦加至29元，逼近30元大關。麥當勞解釋各項營運成本上漲，經審慎考慮後決定加價。社區組織協會表示，食品愈來愈貴，基層家庭已很少光顧麥當勞，加價令情况雪上加霜，盼其他商家不要輕易跟風。

大部分加1元 分享桶料加幅較大

調整價格後，超值選系列均上調1元，包括魚柳包的新價為14元，麥香雞及豬柳漢堡15元；醒晨超值選的炒雙蛋包餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳飽餐新售價各為22元；麥麥食超值套餐的豬柳蛋漢堡餐及6件麥樂雞餐新售價29元，逼近30元（見表）。至於6件原味麥炸雞及蜜糖BBQ麥炸雞分享桶，預計金額加幅更大。

翻查資料，魚柳包及麥樂雞餐連續3年加價，魚柳包由前年的11元增至明年的14元，增幅約27%；麥樂雞餐亦由25元加至29元，增幅約16%。

麥當勞解釋，全球消費物價及國際糧食價格持續高企，香港餐飲業人力資源成本上升，整體經營成本不斷上漲，經審慎考慮後決定加價。麥當勞強調，未來會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

社協指基層難負擔 盼食肆三思

對於麥當勞再次加價，社區組織協會副主任施麗珊認為只會令基層家庭更少光顧，「可能再吃少一次，他們已經很少去（麥當勞）吃了；有時候去吃，可能一家人吃一個人的餐，如果再加價，或更加少小朋友去」。問及會否擔心其他食肆隨麥當勞加價，施希望商家慎重考慮，「如果個個加價，就很容易跟風，希望商家睇番個狀况」。

翻查資料，連鎖快餐店大快活今年6月曾透露，不排除會加價1%至2%；大家樂在暑假推出高價餐產品，並有加價，早前曾稱下半年整體經濟環境尚未樂觀，難再有加價空間。

明年1月1日起，麥當勞App將推出連續7日「勁賞開Party」優惠，元旦限定全日早餐包括熱香餅精選套餐（連飲品）及珍寶套餐（連飲品）30元起 、 「10元9件麥樂雞」及「20元4件脆香雞翼配中汽水」等優惠。另1月1日至10日，凡於麥當勞App使用八達通App消費滿40元，即可獲5元增值額回贈。

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