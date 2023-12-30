稱當局要求 信和兩店停售BL漫畫 指有學校舉報 警：若違法會執法

其他不雅書有售 筲箕灣店仍見BL漫畫

據《淫褻及不雅物品管制條例》，凡屬「不雅」物品，不得向18歲以下人士發布，須載有法定警告告示；「淫褻」物品則一律禁止發布。本報昨向淫審處查詢，在事件中有否任何書籍送審及違法發布，正待回覆。

網上近日流傳信和中心停售BL漫畫。本報記者昨午到信和觀察，在二樓至少有6間漫畫店，當中兩間表示曾售BL漫畫，但現在沒有再售。「一代匯集」店員回應查詢稱「本身有賣BL漫畫」，不過因為「唔畀賣」，現時沒再賣。

旁邊「雲起漫畫店」有多個書架貼有「BL」字樣，不過架上已清空。店員回覆查詢表示，數天前起沒有再售，因「政府『唔畀』賣」，指向鄰店櫥窗空出書架說，那裏原展示BL漫畫。翻查雲起的facebook專頁，至本月22日，仍有帖文宣傳5本BL漫畫，其中3本禁止18歲以下人士購買。

信和中心漫畫店「至GOAL CLUB」負責人張先生向本報表示，他本身無販賣BL漫畫，但同場的漫畫店職員向他表示，事緣有未成年女學生在信和中心買BL漫畫帶回學校。學校向警方報案，涉事書籍經淫審處評級，屬第三類淫褻物品，不得發布。張稱，警方在數日前到場，通知該處的漫畫店收起所有BL漫畫，不能發售。至於警方的要求屬勸喻還是命令，他表示當時不在場，未能確認。

據本報觀察，現場漫畫店仍有售其他不雅題材的書籍，當中涉及異性戀。相關書籍封有膠套，並貼有不可向未滿18歲人士出售的警告字句，個別內容繪畫女性乳房及性愛情節，涉陰部等性器官則塗白遮蔽。

讀者：查年齡便可 毋須禁

18歲讀者梁小姐昨到信和中心欲買BL漫畫撲個空，她自言是BL漫畫愛好者，賣「18禁」漫畫的職員會查身分證。她認為只要書店有盡法律責任確保購書者年齡，就不必全部收起禁賣。

在筲箕灣太安樓經營約40年的百得書局，收銀枱旁有兩格書櫃出售BL漫畫，不雅內容附有警告字句。負責人程先生表示，其店的BL類書籍由固定10多名熟客購買，一般為20至30歲女性，他未有收到執法部門要求禁售BL題材書籍。

本報記者昨於百得書局購買雲起曾推介的兩本BL漫畫，雖然同樣包上膠袋，但漫畫的裸露程度不同，其中一本有男性性器官，並以「聖光」塗白遮蔽。

朱國強：難判斷應送檢釐清

教育界立法會議員朱國強回應本報表示，坊間及網上確有不少不雅漫畫，畫面與情節露骨甚至淫穢，但封面卻包裝為純愛情故事，倘書店與一般讀者無法判斷書籍是否涉淫，應暫時不販賣，並送審釐清。