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女子日本無證登機 民航處促國泰調查

【明報專訊】國泰航空前日（28日）下午有一班由東京成田機場飛往香港的CX521航班，一名女子被發現擅自登機。有讀者向本報表示，起飛前該女子在機艙不斷轉換座位，未能向空中服務員出示護照及登機證，最後被日本警方帶走；當時全體乘客須攜隨身行李下機，以作機艙保安檢查，航班延誤約1.5小時才啟航。國泰昨日回覆本報證實事件，就延誤及造成不便致歉。本港民航處回應查詢時稱已要求國泰跟進和調查，並向處方交報告。

起飛前警帶走 航班延1.5小時

國泰回覆查詢時表示，地勤人員在該航班的登機過程中發現一宗未經許可擅自登機事件，已立即報告並求助，當地警方隨即將肇事者帶離航機扣查；機長按照國泰航空的標準運作程序，決定做全面保安檢查，其間所有乘客須暫時離開機艙。國泰指出，該航班同日晚上10時22分安全抵達香港，就航班延誤及事件造成不便向乘客致歉。

乘客：持膠袋髮遮臉 「見位就坐」

有乘搭受影響航班的讀者向本報稱，當時向空中服務員查詢，對方稱有人違規攜帶行李上機，但未知是哪件行李，為保安全要檢查機艙一次。該讀者又稱，綜合機上乘客討論，該女子手持白色膠袋，疑刻意以長髮遮臉，因未能向空中服務員出示護照及登機證，故在機上不斷轉換座位，「見到位就坐」。該讀者指女子被帶走時自言自語，其後被數名警員圍在登機橋附近一牆邊盤問，女子全程以英語對答，未被鎖上手扣。

立法會議員江玉歡昨向本報表示，港人常到日本東京旅遊，值得關注當地機場出現罕見的保安問題；現階段未知是國泰抑或成田機場的職員出錯，國泰完成調查後應向公眾交代，並要避免發生同類事件。

業界指罕見：一般多重把關

有業界人士表示，航機起飛前，當機艙發現未能查明身分的可疑人士，一般會要求所有乘客攜行李下機，以檢查機艙有否可疑物品，舉例「不知有否放下炸彈」。該業界人士形容今次事件罕見，指乘客登機前一般經「多重把關」，包括閘口檢查登機證，不解有關乘客為何可上機。

相關字詞﹕東京 日本 護照 登機證 國泰航空

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