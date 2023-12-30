昨今取消逾40航班 國泰：機師因病缺勤超預期

致歉稱少於百分一客機取消

社交網站專頁「Hong Kong Aviation Forum」近日發文表示，國泰昨起至1月1日元旦至少取消55班機，本報昨向國泰航空查詢是否屬實，未獲回覆。國泰前晚稱自本月中以來，少於總數百分之一的客運航班被取消，公司就臨時航班變動向相關乘客衷心致歉，會致力確保航班正常運作，減輕影響。

運輸及物流局昨稱，已向國泰航空表示關注他們近日接連取消或延誤航班的情况，促請國泰盡快向受影響乘客交代航班取消或延誤後的安排。局方稱，現時正值香港航空業邁向全面復常及旅遊旺季，本地航空公司有責任處理好航班編配及人手安排，提供可靠服務。

民航處昨日回覆表示已接獲國泰知會，已提醒對方向受影響乘客提供適切安排，會繼續密切跟進。

機師協會：現役僅疫前52% 疫下削待遇致流失

香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt昨向本報說，國泰現役機師人數僅達新冠疫情前約52%，加上不少機師已達法定飛行時數上限，故須停飛，認為近日多個航班取消的主因是機師不足。他續說，疫情時國泰削減機師薪金和更改合約條款，導致大量機師離職，「對管理層失去信任」，現時不少機師往澳洲、美國工作，國泰需盡快增聘和培訓機師，想辦法留住人才。

國泰空中服務員工會昨日表示，國泰疫情期間大規模裁員，前線人才嚴重流失，人力資源一直未回復疫前水平，盼公司積極正視運力與人力資源的比例。

有客飛前兩天收通知 櫃枱安排改機

昨午約3時半，香港機場的國泰「協助及查詢」櫃枱有20多人排隊，部分人詢問航班取消事宜。其中有乘客一家七口原擬今早（30日）飛返馬尼拉，前晚（28日）接獲國泰電郵通知取消航班，一家人昨在櫃枱獲安排改坐明天（31日）航班，職員指示她可透過電話熱線申索額外住酒店的賠償費。

保險業：因人手減航班 旅保不賠

香港保險業聯會行政總監劉佩玲昨向本報說，如航空公司因人手安排等商業運作考慮取消航班，不屬旅遊保險的賠償理由，建議旅客向航空公司要求安排其他航班的座位或賠償。