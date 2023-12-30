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逾期未驗樓 110幢已檢控360待定 兩業主罰數千元 梁熙：被控樓宇多待收購重建

【明報專訊】本港今年發生多宗大廈外牆石屎或批盪剝落事件，屋宇署今年7月稱會對逾期而尚未遵辦強制驗樓通知（下稱「通知」）的約2700幢樓宇採取行動。署方昨日交代進展，稱約2200幢（約81.5%）樓宇過去數月有進展，惟約470幢（約17.4%）逾期欠進度但無合理解釋，已向其中約110幢樓宇的業主或法團啓動檢控程序，並視乎另外360幢的進展考慮是否檢控。民建聯立法會議員梁熙稱，已被檢控樓宇以單幢唐樓居多，冀當局行動能警惕所有收到「通知」的業主盡快遵辦。

2700廈八成「有進展」 已遵辦佔7%

屋宇署表示，截至本月15日，約2200幢樓宇在過去數月有進展，當中約180幢已遵辦「通知」，佔約6.7%；約1020幢有積極驗樓或修葺工程進展；約810幢正由屋宇署、民政總署或市建局協助遵辦有約190幢已獲納入「樓宇更新大行動2.0」第二類別樓宇，即由屋宇署行使法定權力代業主檢驗修葺，事後向業主追討費用。另外，約30幢因業權轉變等，須由屋宇署發出取代「通知」（見表）。

至於約470幢「逾期欠進度但無合理解釋」的樓宇，屋宇署指自今年第四季已向約110幢樓宇的業主或法團啓動檢控程序，法院已向當中約20幢發傳票，其中兩幢樓宇的業主已被裁判法院定罪，分別罰款約4500元和3100元，餘下個案正待排期聆訊。署方會聯同民政總署及市建局協助其餘約360幢無合理解釋及進度欠佳的樓宇業主或法團，如仍無進展，會考慮檢控。

屋宇署又提到，已主動介入並完成約170幢風險較高樓宇的外牆特別檢驗工作，並立即跟進所需緊急工作，以減低未遵辦樓宇的公眾安全風險。

梁熙表示，據他向有關部門了解，已被檢控的樓宇以有業主或法團的單幢唐樓宇居多，而非「有心無力」遵辦「通知」的三無大廈，因政府會透過「樓宇更新大行動2.0」第二類別計劃，為三無大廈業主代為檢驗修葺，故被檢控的是一些正等待被收購的樓宇，或是已被「落釘」並待重建的樓宇，分散於不同地區。梁希望當局行動令其他樓宇業主或法團有所警惕，「唔好諗住唔做，因為真係會罰嘅」。

檢視「更新大行動2.0」 料下季公布措施

此外，政府正與市建局檢視「樓宇更新大行動2.0」各階段工作流程和研究不同方案，協助已申請資助的業主或法團加快展開檢驗及維修工程，例如簡化招標聘用註冊檢驗人員，以及提供更具體工程進度指標和時限，包括聘請註冊檢驗人員和招標註冊承建商的指標和時限等，目標明年第一季公布措施。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕強制驗樓 屋宇署

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