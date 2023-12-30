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港聞二

灣區手記：訪問學人／文：尚東美

【明報專訊】這篇手記見報之日，2023年只剩兩天，回想起來，這已是第三年在廣州寫的年終寄語。

第一年，興奮於廣州駐站的逐漸建立；第二年，感慨於3年封控的告別舞台；今年最深刻的，是因工作調動安排，數日後便會暫別廣州4個月，回香港念書。

這是浸會大學一項給予新聞工作者帶薪休假，重返校園的「香港浸會大學新聞工作者訪問學人」計劃，也是首個由本地成立的基金贊助新聞從業員進修的計劃。未來4個月，小弟可在不用擔心考試、不用管什麼學分，更重要是不用寫稿催稿改稿的輕鬆心情下，愛讀什麼學科就讀什麼學科，新聞系也好音樂堂也罷，選修中醫學學「望聞問切」也未嘗不可。

話雖這樣說，但真正選科時心情卻一點不輕鬆，芸芸3000科，這科好像很吸引；那科自己有興趣，還是這一科吧，似乎有助以後工作；這一科內容比較熟啊，要不要溫故知新？心大心細之餘，還要配對不同科目上課時間，花了大半天，怎麼比過去3年大灣區GDP數據更難整理……

但無論如何，首先要多謝我們行內老前輩、資深新聞工作者黃應士教授，沒有他設立黃沈慧珍紀念基金和推動「訪問學人」，就沒有小弟和其他同行今次難得機會；也要多謝老總，人手緊絀時還願意「放人」，也要感激駐站同事幫忙分擔工作，未來4個月恐怕是放不了假啦。接下來，也會有同事從香港上廣州協助，期待新血到來，為本版帶來更豐富的題材、更深邃的新聞角度，擦出更多新火花，做更多大灣區好報道。

文：尚東美

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