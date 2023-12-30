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九市速遞：穗白雲站開 助高鐵入城 汕汕高鐵通車 廣州兩小時可抵汕頭

【明報專訊】大灣區「超級車站」廣州白雲站本周二（26日）正式營運，總佔地面積相當於4個廣州南站、18個廣州火車站，是亞洲最大的火車站。白雲站目前已連接京廣、廣汕、廣茂高鐵，將承接過去廣州站、廣州東站80%普通列車，讓後兩者可着手升級改造，達至將高鐵線引入廣州市區的目標。

攬舊站八成普通列車 助改造升級

白雲站位於廣州白雲區，總投資440億人民幣，總建築面積約45.3萬平方米，當中站樓建築面積14.45萬平方米，擁有11個月台、24條軌道。2020年10月10日白雲站正式動工，今年11月引入京廣高鐵聯絡線，標誌其軌道正式貫通。

白雲站承擔京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條路線，未來還將引入新建的廣湛高鐵、廣清城際等路線；目前廣州站和廣州東站普速列車能到的站，未來白雲站大都能到，但開站初期白雲站不會大規模安排列車班次，而是逐步增加路線。

目前，白雲站已接通廣州地鐵8號線石潭站，該站還將接通5條地鐵線，包括正建設的22號線、12號線和24號線，以及已規劃的佛山6號線和1條預留新地鐵線。

白雲站設計理念為「雲山珠水，盛世花開」，由上蓋、「花瓣」和鋼柱鋼樑3部分組成；當中「花瓣」共104瓣，造型仿廣州市花木棉花。白雲站亦是廣東省智能建造試點地盤之一，其建設過程共應用18款智能機械人，用於平整地面、澆灌混凝土等工序。白雲站另一特點是站外廣場上方可伸出大型頂棚，乘客密集時，例如春運期間，能將廣場變為臨時候車室，增加3倍客容量。白雲站4個角落亦將興建4棟高樓，分別作寫字樓、酒店、商業配套，未來還將開通巴士客運站、旅遊集散中心等。

同日，連接汕頭南至汕尾的汕汕高鐵亦通車。汕汕高鐵共設汕頭、汕頭南、潮南、惠來、陸豐東、陸豐南、汕尾7站，全長162公里，設計時速350公里。其中汕尾站可轉乘廣汕高鐵至廣州東，汕汕高鐵開通後，廣州東去汕頭南車程最快可減至約兩小時。

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