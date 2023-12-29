【Emily】港漫《時間列車》奪日本國際漫畫銀獎 故事談怎樣接受「失去」 作者彭康兒稱最驚喜聖誕禮物

《時間列車》喺講一個人點樣接受「失去」。故事講述喺咖啡店打工嘅主角，有日得到一個機會出版自己嘅作品，但遇上一個難題，就係搵唔到靈感。隨住死線逼近，主角窗外出現咗一架神秘列車，列車上嘅人同主角講，上車就可以解決任何關於時間嘅困難，主角上車後就展開咗一段現實同奇幻交錯嘅歷險。

日本國際漫畫獎喺2007年5月創立，係國際漫畫界嘅最高殊榮之一，被評選為最優秀嘅一部作品會被授予 「日本國際漫畫獎最優秀獎」，而今屆連同彭康兒在內嘅3部優秀作品，就被授予「日本國際漫畫獎優秀獎」。今屆比賽嘅參賽作品係歷屆最多，而過去16屆就有12個香港漫畫家喺日本國際漫畫獎攞過獎。

文體旅局長楊潤雄噚日祝賀彭康兒攞獎，話得獎作品以學習自我成長為題，內容觸動人心，得到國際同業認同，成績令人鼓舞，再次證明香港創作人才嘅實力。彭係「創意香港」贊助嘅第二屆「港漫動力」香港漫畫支援計劃下獲選嘅15個漫畫家之一，佢嘅作品獲該屆金獎及最佳漫畫故事獎。