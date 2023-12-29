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港聞二

海濱拍裸照放上網 40歲女判社服令

【明報專訊】40歲女子今年6月在觀塘海濱裸露胸部和私處，並將同行男子拍下的不雅照片上傳至Twitter。女子早前承認各1項在公眾地方的猥褻行為及發布淫褻物品罪，昨在觀塘裁判法院被判社會服務令120小時。裁判官指案件性質嚴重，尤其發布罪一般會判監，但考慮被告明白法律後果，涉案照片或影片不涉他人，決定給予被告機會，告誡不要再犯。

官稱一般判囚 不涉他人予機會

裁判官王證瑜判刑稱，報告顯示被告李佩儀（40歲、侍應）犯案是希望得到他人認同，源自童年時不愉快經歷。案情不涉及他人或未成年者，但感化令不足以反映案件嚴重，終判處社服令。裁判官提醒被告如有需要，可自行尋求輔導。

控罪指出，被告於2023年6月2日在九龍觀塘海濱道80號無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情况下猥褻暴露胸部及私處。被告另涉在同年5月31日至6月2日期間，在社交平台Twitter發布淫褻物品，即1段影片及5張照片。

案情指出，被告於今年6月2日晚上約8時在觀塘海濱全裸，閉路電視拍攝到被告與同行男子一起散步，該男子拍下被告的裸體，被告將其中4張相片發布在Twitter帳戶。被告6月6日被捕，警誡下承認帳戶屬於自己，並自行上載相片。警方調查後發現被告另曾在其他日子發布1段口交影片及5張涉及裸體和性行為的相片。

【案件編號：KTCC 2310/23】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 觀塘海濱 發布淫褻物品罪 在公眾地方的猥褻行為

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