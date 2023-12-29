海濱拍裸照放上網 40歲女判社服令

官稱一般判囚 不涉他人予機會

裁判官王證瑜判刑稱，報告顯示被告李佩儀（40歲、侍應）犯案是希望得到他人認同，源自童年時不愉快經歷。案情不涉及他人或未成年者，但感化令不足以反映案件嚴重，終判處社服令。裁判官提醒被告如有需要，可自行尋求輔導。

控罪指出，被告於2023年6月2日在九龍觀塘海濱道80號無合法權限或辯解，而在公眾地方或公眾可見的情况下猥褻暴露胸部及私處。被告另涉在同年5月31日至6月2日期間，在社交平台Twitter發布淫褻物品，即1段影片及5張照片。

案情指出，被告於今年6月2日晚上約8時在觀塘海濱全裸，閉路電視拍攝到被告與同行男子一起散步，該男子拍下被告的裸體，被告將其中4張相片發布在Twitter帳戶。被告6月6日被捕，警誡下承認帳戶屬於自己，並自行上載相片。警方調查後發現被告另曾在其他日子發布1段口交影片及5張涉及裸體和性行為的相片。

【案件編號：KTCC 2310/23】