大學生疑墮虛幣黑錢陷阱 議員倡管找換店

曾接觸求助人的律師吳文謙透露，有涉款約億元的事主報稱錯信朋友，於非香港持牌交易所開户，接收虛擬資產和交易，再先後開設16個個人銀行戶口，於本年2至5月多次取出和轉交過百萬現金至OTC。

銀行曾閉涉案戶口 事主續開戶

吳文謙稱，銀行曾懷疑涉不尋常交易而關閉涉案戶口，事主不以為意，繼續開設其他戶口。他提醒市民，不知情並非抗辯理由，如對資產來源有合理懷疑應通報警方。

吳傑莊表示，數名求助青年多為剛畢業的大學生，包括待業或自由工作者，個案涉清洗數千萬至億元的不明來歷虛擬資產，大部分為「泰達幣」，事主從中賺取數萬元回報。

有個案涉億元 賺數萬回報

他呼籲遇到相類情况時必須提高警惕，要考究虛擬資產來源、大量現金從何而來等；如被銀行關閉帳戶，應警惕自己行為是否可能觸犯法例。他建議政府考慮監管OTC，包括妥善了解客戶及做好反洗錢流程。

持牌虛擬資產交易平台代表關溢超說，持牌虛產交易所要求用戶開戶時提供身分、財務及稅務信息等，又會評估他們對虛產的認識，面對不尋常交易時，一般會事先諮詢用戶，非持牌平台則不會考慮用戶能否承擔風險。

關認為，本港目前規管線上交易平台洗黑錢法例完善，建議政府將監管落實到線下交易所，以堵塞漏洞，防止更多人受騙。