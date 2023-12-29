人造鑽扮天然 賣貴百倍洗錢 偕印度破跨國集團 涉款5億拘4男

海關今年初調查一個跨國清洗黑錢集團，與印度交流情報，發現集團於兩地設立鑽石貿易公司，在香港公司出口時虛報人造鑽石為天然鑽石，誇大價值，印度公司以高價購入，將巨額犯罪得益從印度轉至香港。兩種鑽石外表相似，惟價格相差100倍。

出口印度逾130次

經多月調查，海關上周二、三（19及20日）出動逾40名關員，突擊搜查全港8個住宅及辦公室單位，以涉嫌洗黑錢拘捕4男，介乎30至56歲。行動中檢獲大量人造鑽石及少量天然鑽石、折合約100萬港元的外幣、銀行卡及出入口文件等。

海關財富調查第二組指揮官陳經緯表示，被捕3名非華裔男子長居香港，報稱公司董事及經理，另一本地男子報稱為辦公室助理。調查顯示，他們名下公司於2021年由香港出口天然鑽石往印度超過130次，每次約200至500卡，價值約200至500萬元，總貨值逾5億元，經查驗相信大部分屬人造鑽石。陳稱由於涉及跨國貿易，加上鑽石容易攜帶，價格高昂，憑肉眼難以分辨真偽，故增加執法難度。

被捕36及38歲非華裔男子相信為集團主腦，安排鑽石出口及提交虛假報關資料，同時開戶口收取懷疑犯罪得益；30歲非華裔男子為骨幹，負責招募傀儡戶口。另一本地男子疑受指示，開設空殼公司及銀行戶口協助洗黑錢。他們於2018至2020年開設多個公司銀行戶口，2021年收取印度公司逾5億元，佔戶口總存款約七成半。