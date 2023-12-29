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港聞二

長者2元乘車優惠 明年8月起只限樂悠卡

【明報專訊】2元乘車優惠計劃推出逾10年，政府昨宣布，60歲或以上香港居民明年8月25日起須使用「樂悠卡」才可使用優惠，不記名長者八達通及一般個人八達通將於當日起不再適用於計劃，長者及殘疾人均需於未來8個月內換卡以享乘車優惠。至於未滿60歲的合資格殘疾人，則仍可使用已加註「殘疾人身分」的個人八達通使用優惠。據運輸署數字推算，有約1.3萬名殘疾人受影響，需於未來8個月內換卡。

合資格殘疾者仍可用個人八達通

查驗2100人疑濫用 1宗檢控

運輸署回覆本報查詢稱，現時不記名長者八達通的流通量約為178萬張，政府由去年6月1日起分階段接受65歲或以上香港居民申請樂悠卡，至今已收到約125萬份申請。運輸署又估計，現時有約2.42 萬名持有效「殘疾人身分」個人八達通的60至64歲合資格者，當中約1.12萬人已申請樂悠卡。換言之，即有最少1.3萬人需換卡以繼續享有優惠。

至於打擊違規使用2元優惠，運輸署指，今年6月至本月22日共進行約320次行動，查驗共590條路線服務及約2100名懷疑違規使用者，其中一宗交警方跟進的違規個案正進行檢控程序。港鐵公司同期的執法行動中，共向約3100名違規者罰款。

田北辰促1月1日實施

實政圓桌立法會議員田北辰認為，雖然樂悠卡有個人相片及姓名，但乘客可將卡放於銀包或手袋內再拍卡付款，政府一日未規定持卡者須向司機展示樂悠卡，仍未能杜絕不合資格者濫用2元優惠。他又不滿政府至8月才規定60歲以上長者必須使用樂悠卡，形容納稅人變相要忍受多8個月以公帑補貼濫用乘車優惠，建議提早至明年1月1日實施。

優惠計劃由去年2月起擴展至電車、紅色小巴和街渡，運輸署指，有6條紅色小巴路線的營辦商申請並獲批退出優惠計劃，當中4條路線的新營辦商已申請重新參與計劃，署方正處理申請，預計有關路線可於明年第一季再加入；另外2條路線則已停止營運。

相關字詞﹕田北辰 長者八達通 運輸署 2元乘車優惠

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